Comme d’hab’, les constructeurs, n’y vont pas avec le dos de la cuiller pour vanter les mérites — réels ou supposés — de leurs nouveautés. Ainsi, d’après Yamaha, la MT-09 SP 2021, « dédiée aux pilotes qui exigent les performances les plus élevées, est une moto encore plus radicale, plus intelligente et plus exclusive […] ». Eh ben dis donc… Pour un peu, on pourrait reprendre les vers de La Fontaine : « Si votre ramage se rapporte à votre plumage… », etc.

Allez, foin de moqueries, tentons d’y voir clair dans la nouvelle version de la déclinaison sportive de la Yamaha MT-09, qui évolue elle aussi pour 2021.

Sur la grande majorité des points, la MT-09 SP 2021 est similaire à la MT-09 (voir plus bas). Elle en diffère par :

• Un coloris inspiré de la YZF-R1M

• Régulateur de vitesse

• Une suspension avant KYB haut de gamme

• Un amortisseur arrière Öhlins

• Une selle à double surpiqûre

• Un bras oscillant en aluminium brossé anodisé

• Des leviers noirs anodisés, guidon et pignon d’entraînement noir

• Des bocaux de liquide de frein avant et arrière fumés clairs

La Yamaha MT-09 SP 2021 sera disponible en concession à partir de mars 2021. Prix annoncé : 10 999 €, soit 500 € de plus que la version 2020.

Points communs MT-09 SP / MT_09

Entre autres points communs :

• 3-cylindres CP3 (Euro 5) de 889 cm3 (contre 847 sur les précédents millésimes), plus léger de 1,4 kg

• 119 ch à 10 000 tr/min (4 ch de plus )

• Valeur de couple en hausse de 7 % et délivrée 1500 tr/min plus bas

• Nouveaux collecteurs d’échappement

• Shifter up&down, centrale inertielle à 6 axes, contrôles de traction TCS (3 modes), de glisse SCS, de cabrage LIFt, de freins BC

• Nouveau châssis Deltabox en aluminium coulé allégé de 2,3 kg

• Nouveau tableau de bord TFT couleur de 3,5 pouces

• Modes de conduite sélectionnables au guidon

• Eclairage intégral à leds, poids général en baisse de 4 kg (189 kg contre 193 kg pour les précédentes), etc.