En 2013, le scooter Yamaha X-Max 400 succédait au Majesty 400. Fort d’un look plus sportif et anguleux, il entendait bien capitaliser sur le prestige du patronyme Max dont l’indétrônable T-Max reste le plus fier représentant.

La famille X-Max, qui comptait alors un 125 et un 250, pouvait effectivement s’accommoder d’une déclinaison 400 cm3.

Le modèle a convaincu 680 acheteurs en 2016 et 523 en 2016. L’évolution proposée par le constructeur aux diapasons en 2017, suffira-t-elle à imposer ce modèle, coincé entre le X-Max 300 et le fameux T-Max ? A voir.

Le cul entre deux chaises

Le X-Max 250 est devenu X-Max 300 au printemps dernier avec un risque important de faire de l’ombre au grand frère de 400 cm3, vendu 700 € plus cher (5 899 € contre 6 599 €). Et voilà que Yamaha décide de faire évoluer son 400 avec une très probable augmentation de tarif à la clé (encore inconnu à ce jour).

Un modèle qui risque fort de se retrouver pris en étau entre deux autres Max, le 300 plus abordable et esthétiquement très proche, et le T-Max plus sportif. Pour essayer de se faire une place au soleil le modèle 2018 du 400 (homologué Euro 4) avance quelques (légers) arguments.

Tout ça pour ça ?

Par rapport à son prédécesseur, ce nouveau X-Max, accessible aux permis A2, apporte essentiellement l’antipatinage (TCS), une bulle et un guidon réglables en 2 positions, une smartkey, un espace de rangement sous la selle plus vaste et de nouvelles jantes alu. Soit, à l’exception du guidon et de la bulle réglables, à peu près tout ce que propose déjà le 300 qui se retrouve de fait dans la position du plus farouche concurrent de ce nouveau X-Max attendu pour la rentrée 2017. Voilà qui ne devrait pas aider les commuters à faire leur choix.