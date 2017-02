En 2017 le trail sportif KTM 1190 Adventure, présenté il y a trois ans, devient Super Adventure 1290 S.

Il passe par les cases up sizing et lifting, et se dote du moteur LC8 de 160 chevaux développé pour la KTM Super Duke R, déjà implanté au cœur de la Super Adventure Touring, et répondant aux contraintes d’Euro 4. Bref, la KTM Super Adventure 1290 S arrive plus puissante et plus rapide que jamais !

Révolution visuelle

Esthétiquement, la « SAS » 2017 se distingue par sa face avant, constituée d’un imposant phare en deux parties et à multiples diodes. Des écopes au design épuré épousent le réservoir de 23 litres.

Côté poste de pilotage, c’est la révolution visuelle : plus d’aiguilles, place au plus grand des écrans TFT. La moto est connectée, via Bluetooth et prise USB.

Position paramétrable

Assis confortablement sur la selle réglable en hauteur (de 860 à 875 mm) la SAS reste une machine pour les grands. On peut néanmoins régler la position du guidon dans le T et la hauteur des repose-pieds, afin d’affiner la position typique des gros trails : buste droit, bras écartés et jambes peu repliées.

Boite améliorée

Euro 4, le moteur LC8 gagne en souplesse, surtout à bas régime. La boîte de vitesse de la KTM Super Adventure 1290 S tire toujours un peu long sur les derniers rapports mais en option, elle profite d’un shifter en montée et descente.

Gros cœur

Sonore et rapide dans ses montées en régime (zone rouge entre 10 000 et 12 000 tr/min), ce twin de 160 ch développant 14 m/kg de couple ne cache pas son caractère de teigne. Avec lui, bonjour les sensations fortes. Il réclame de l’expertise pour être sollicité dignement !

Partie-cycle inchangée

Constituée d’un treillis tubulaire et équipée de suspensions WP semi-actives, la partie-cycle de la KTM Super Adventure 1290 S n’évolue guère. Seules les jantes de 19 et 17 pouces ont été changées pour des modèles à bâtons, plus légers et offrant une meilleure réactivité sur les changements d’angle.

Vivante !

L’ensemble encaisse avec aisance toute cette puissance, mais contrairement à une GS toujours virée au sol, la Super Adventure S n’hésite pas à se cabrer à la ré-accélération en sortie d’épingle, ou à délester l’arrière dans l’entrée de virage serré. On la sent vivre, et la légèreté qu’elle dégage en mode sport donne toujours envie d’aller plus loin. Heureusement, le contrôle de traction veille et les gros freins, équipés de la centrale IMU reliée à l’ABS, ne manquent pas de puissance.

Verdict : bien placée

Malgré son caractère sportif, la Super Adventure 1290 S s’impose comme le plus polyvalent des gros trails KTM. Son twin viril et sa partie-cycle légère en font un sacré outil sur route, et une alternative sportive à la concurrence.

Côté tarif, 16 690 euros hors options, l’Autrichienne tient encore la corde. Attention toutefois aux packs optionnels qui apportent un vrai plus mais alourdissent la note.

