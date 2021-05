C’est la première victoire de Jack Miller sur le sec, mais aussi sa première au guidon de la Ducati. Son premier succès, il l’avait acquis à Assen en 2016 sur une piste totalement détrempée avec une Honda privée. C’est aussi le premier doublé pour Ducati depuis le Grand Prix de République tchèque 2018.

Quelle cruauté ! Alors qu’il se dirigeait vers la victoire, Fabio Quartararo (13e) a été victime du syndrome des loges : « Notre course était parfaite jusqu’à ce qu’un problème à l’avant-bras n’arrive. Je n’avais plus de force pour freiner et accélérer. La victoire était pour nous aujourd’hui. Maintenant il faut comprendre pourquoi nous avons eu ce problème et arriver en forme pour le prochain GP ». Quant à Johann Zarco (Pramac Ducati), il se classe huitième alors que les deux officielles font 1 et 2. Dur à avaler.

Classement du Grand Prix de Jerez 2021

1. Miller J. Ducati Lenovo Team 41:05.602

2. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +1.912

3. Morbidelli F. Petronas Yamaha SRT +2.516

4.Nakagami T. LCR Honda +3.206

5. Mir J. Team Suzuki Ecstar +4.256

6. Espargaro A. Aprilia Racing Team Gresini +5.164

7. Vinales M. Monster Energy Yamaha +5.651

8. Zarco J. Pramac Racing +7.161

9. Marquez M. Repsol Honda +10.494

10. Espargaro P. Repsol Honda +11.776

11. Oliveira M. Red Bull KTM Factory Racing +14.766

12. Bradl S. Repsol Honda +17.243

13. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +18.907

14. Petrucci D. Tech3 KTM +20.095

15.Lecuona I. Tech3 KTM +20.277

16. Marini L. Esponsorama Racing +20.922

17. Rossi V. Petronas Yamaha SRT +22.731

18. Rabat T. Pramac Racing +30.314

19. Savadori L. Aprilia Racing Team Gresini +37.912

20. Rins A. Team Suzuki Ecstar +38.234

Les abandons :

Binder B. Red Bull KTM Factory Racing

Bastianini E. Esponsorama Racing

Marquez A. LCR Honda

crédit photo : Ducati