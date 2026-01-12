Les 6 technologies de boîtes automatiques moto

Le marché des boîtes automatiques moto s’est enrichi ces dernières années, avec un total de 6 systèmes distincts. Fini le temps où seule la boite DCT Honda dominait le marché, constructeurs européens et japonais proposent désormais des alternatives crédibles, du simple embrayage automatisé à la transmission robotisée.

De quoi trouver une solution adaptée à chacun, que vous recherchiez le confort en circulation urbaine ou lors d’un voyage au long cours. En plus de note émission, on vous décrypte les 6 architectures de boites automatiques moto disponibles en 2026.

DCT Honda : Le double Embrayage intégral

La technologie DCT (Dual Clutch Transmission) développée par Honda depuis 2010 utilise deux embrayages indépendants : l’un gère les rapports impairs (1-3-5), l’autre les pairs (2-4-6). Cette architecture offre passages de vitesses sans interruption, le rapport suivant étant pré-sélectionné avant le changement effectif. Le système propose trois modes : Mode D automatique complet (zéro intervention du pilote), Mode S sportif (maintien de régimes élevés), et Mode Manuel via palettes au guidon.

7 modèles disposent de cette technologie, de la NT1100 à la Gold Wing, en passant par l’Africa Twin Adventure Sports. Le surcoût oscille entre 1 800 et 2 200 euros selon la moto, avec un entretien tous les 20 000 km. Après 14 ans de commercialisation, les nombreux retours confirment une fiabilité exemplaire.

ASA BMW : L’assistant de changement automatisé

Sur la nouvelle R 1300 GS, BMW propose son système ASA (Automated Shift Assistant) en option à 1 900 euros (Pack Dynamic). Contrairement au DCT, l’ASA conserve une philosophie semi-automatique : le pilote garde le contrôle via des boutons + et – au guidon, tandis que le système gère électroniquement le débrayage et la synchronisation. Les actionneurs électro-hydrauliques permettent des passages en seulement 120 millisecondes, un record.

Le système se réparti en quatre modes (Road, Rain, Dynamic, Enduro) et s’adapte à la conduite du pilote. Principal avantage : l’entretien demeure strictement identique à une R 1300 GS manuelle standard, aucun fluide spécifique ni révision additionnelle. Un positionnement intermédiaire entre les deux systèmes Honda, DCT et E-Clutch.

Y-AMT Yamaha : La boîte robotisée accessible

Dévoilé début 2024, le système Y-AMT (Yamaha Automated Manual Transmission), est inauguré sur la MT-09. Cette architecture conserve une boîte séquentielle classique pilotée par des actionneurs hydrauliques avec gestion automatique. Le système propose deux modes : AT automatique (algorithme adaptatif) et MT manuel (contrôle via sélecteur au pied sans embrayage). Les temps de passage atteignent 200 millisecondes en mode sport, légèrement au-dessus du DCT et de l’ASA.

Le surcoût de seulement 500 euros positionne l’Y-AMT, avec l’E-Clutch Honda, comme la solution robotisée la plus accessible du marché. L’entretien reste identique à une boîte manuelle standard, seuls les actionneurs nécessitent un contrôle lors des révisions.

Les MT-07 et Tracer 9 sont également déclinées en version Y-AMT. Pas de doute, Yamaha vise la démocratisation de sa technologie.

E-Clutch Honda : L’embrayage automatisé minimaliste

L‘E-Clutch représente la solution la plus simple : il conserve la boîte séquentielle manuelle avec levier d’embrayage, mais permet de s’en passer, comme avec un shifter simplifié. Un petit actionneur électro-hydraulique gère le débrayage lors des passages de vitesse, des arrêts et des démarrages. Le pilote garde le contrôle sur le choix des rapports via le sélecteur au pied. Honda propose ce système en option sur ses gammes 500, 650 et 750 contre 500 euros. Cette technologie s’adresse motards souhaitant simplifier la prise en main sans basculer vers l’automatisation complète.

Les performances demeurent identiques à une version manuelle, l’entretien aussi. Le surpoids est négligeable (moins d’1 kg), et la fiabilité semble au rendez-vous vu simplicité du système. Le compromis idéal ?

E-Boost Kawasaki : La transmission hybride automatisée

Kawasaki tente de révolutionner le marché avec ses Ninja 7 Hybrid et Z 7 Hybrid, premières motos de série combinant motorisation hybride (thermique et électrique) avec transmission automatisée. Le système E-Boost (hausse de puissance en appuyant sur un commodo) s’associe à un bicylindre parallèle 451 cm³ (42 ch à 9 000 tr/min) et à un moteur-générateur électrique de 9 kW.

La particularité réside dans la gestion électronique unifiée : l’hybridation pilote la répartition de puissance entre les deux sources (thermique/électrique) et le passages des 6 vitesses, sans intervention du pilote. Pas de levier d’embrayage ni de sélecteur au pied donc, juste la possibilité de changer les rapports grâce à aux boutons +/− greffés au guidon. Trois modes de conduite sont proposés : Eco (privilégie le moteur électrique jusqu’à 50 km/h), Road (mixte adaptatif selon l’accélération), et Sport (puissance combinée maximale).

A l’instar des automobiles hybrides, la batterie lithium-ion 48V de 0,9 kWh se recharge automatiquement via récupération d’énergie au freinage et lors du fonctionnement du moteur thermique. Cette technologie ne nécessite aucun entretien spécifique de la transmission, seul le moteur thermique suit un entretien classique. Poids total en ordre de marche : 208 kg (Ninja) et 204 kg (Z), soit 15 kg de plus qu’une version thermique.

Boite semi-automatique Can-Am SE : La spécificité trois-roues

Can-Am équipe ses Spyder RT Limited et F3 Limited d’une transmission semi-automatique séquentielle intégrant une marche arrière électrique. Le système SE utilise un convertisseur de couple hydraulique couplé à une boîte 6 rapports. Le pilote sélectionne les vitesses via un levier au guidon (mode séquentiel) ou laisse l’électronique gérer (mode D automatique).

La transmission intègre un mode Parking automatique bloquant la boîte, moteur éteint, fonction exclusive à ces trois-roues. Des machines ciblant une clientèle recherchant stabilité et confort, avec une consommation raisonnable.