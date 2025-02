Les 50 ans de la Honda Gold Wing, ça se fête ! Le constructeur japonais marque le coup en dévoilant, pile un demi-siècle après la première GL1000 Gold Wing, une série "50e anniversaire".

Elle se caractérise par des coloris inédits (noir, bordeau, argent et marron/or), des logos anniversaire et une animation spécifique à l’allumage de l’écran TFT.

Chacun des 1833 premiers acquéreurs se verront offrir une Gold Wing en modèle réduit (28 x 15 cm), dont une moitié rend hommage à la première Gold Wing et l’autre à la dernière.

Du reste, on retrouve la GL1800 Gold Wing telle qu’on la connait, dans ses versions DCT et Tour DCT/Airbag. Millésime 2025 oblige, son six cylindres de 1833 cm3 (126,4 ch et 170 Nm) passe aux normes antipollution Euro 5+.

Pour apercevoir du nouveau, il faut se pencher sur la technologie embarquée, qui évolue légèrement : connectivité WiFi avec compatibilité Apple CarPlay / Android Auto, nouvelles enceintes, deux ports USB-C et une amélioration des conditions de discussions par intercom.

Pour les tarifs et disponibilités des nouvelles Honda GL1800 Gold Wing 2025, il faudra patienter encore un peu.