Tous les ans depuis 16 ans (soit depuis MotoGP 07), le studio italien Milestone - expert dans la conception de jeux vidéos de course - se charge de développer l’adaptation de chaque saison du MotoGP. Les supports de jeux (PC et consoles) évoluant techniquement au fil des générations, graphismes, contenus et gameplay se sont peaufinés à chaque nouvel épisode.

MotoGP 23 fait donc le pari de retranscrire la saison 2023 le plus fidèlement possible. En sus, plusieurs nouveautés sont au programme : météo dynamique, courses Flag-to-Flag, IA (intelligence artificielle) des adversaires améliorée, nouveau mode carrière promettant d’impliquer plus que jamais les joueurs et nouvelles aides à la conduite.

N’étant pas un féru de MotoGP mais plutôt un amateur de jeux de course en globalité, mon avis se concentrera surtout sur le gameplay et le contenu du titre. Est-ce que mes 3 ans d’expérience à moto conjuguées à ma passion pour ce type de jeu (sans oublier les débriefs passionnants de Thomas Baujard, rédacteur en chef de notre magazine GP Mag) apporteront une analyse plus objective de ce nouvel opus de la licence ? C’est probable !

MotoGP 23 : les nouvelles aides neurales

Une fois lancé, le jeu nous propose 4 niveaux de pilotages : Débutant, Classique, Compétitif et Extrême. Les deux premiers activent les nouvelles aides neurales. Propres à ce nouvel opus, elles permettent de rendre le jeu accessible à n’importe quel joueur. Car disons-le, les jeux vidéos MotoGP font partie des jeux de course les plus difficiles à prendre en main ! Les deux autres modes quant à eux, sont réservés aux experts de la licence. Chaque niveau est modifiable à loisir lors de sa progression. Pratique si, avec l’expérience acquise, le joueur souhaite faire évoluer son pilotage !

Cependant, je trouve le mode Débutant trop assisté : freinage, stabilité de la moto, virages et accélération sont quasi-automatiques. La sensation de ne pas avoir le contrôle de sa machine est frustrante. C’est bien moins le cas en mode Classique, plus équilibré : il n’évince pas les sensations de pilotage et donne immédiatement du fil à retordre sans décourager.

Bien que des réglages plus affinés auraient été souhaitables, chaque aide neurale est paramétrable sur plusieurs niveaux. Après quelques essais, le mode Classique avec l’aide au freinage (le point le plus difficile à maîtriser selon moi) me semble être le plus pertinent pour débuter.

MotoGP 23 : Modes de jeux, dont le nouveau mode Carrière

Le studio Milestone est passionné de MotoGP. Cela se ressent en naviguant dans les menus du jeu, complets et immersifs pour les fans de la catégorie reine. On personnalise d’abord son pilote : apparence, équipement, numéro, logo... de même pour son style de pilotage (deux ou quatre doigts sur le levier de frein, position de conduite en virage etc).

Au menu principal, nous retrouvons les classiques courses libres (Grand Prix, Championnat) et contre la montre. Le mode multijoueurs - avec "crossplay" entre joueurs PlayStation et Xbox - propose des courses en ligne classées. Pour les adeptes des courses entre potes sur canapé, les affrontements en écran partagé sont également possibles.

Une option rare aujourd’hui pour ne pas être signalée ! Enfin, le menu de personnalisation, en plus de pouvoir revoir le look de son pilote, permet de modifier les coloris et sponsors de sa moto.

Mais ce qui nous intéresse ici, c’est le nouveau mode carrière, qui promet d’impliquer le joueur dans une aventure compétitive inédite. Tel un vrai pilote aspirant à courir en MotoGP, je commence en Moto3 avec le team Honda Vision Track Racing. Le ton est donné, je dois battre un certain R. Yamanaka pour espérer ouvrir les portes de la catégorie reine.

Avant la course, une foule de paramètres peuvent être ajustés : nombre de tours, difficulté de l’IA, activation ou non des essais, des qualifications et du tour de chauffe. Une fois sur piste, je constate un manque d’ambiance dans les paddocks. Un point que j’avais déjà soulevé dans mon test de MotoGP 20. Point d’évolution de ce côté là donc, y compris en course.

Si ma volonté de battre mon premier adversaire me fait démarrer sur les chapeaux de roues, le pilotage d’une Moto3 est, bien entendu, plus calme que mes premiers essais au guidon de la Yamaha M1 de Fabio Quartararo.

Ceci dit, le concept de débuter sur une "petite" sportive de Moto3 offre à la fois un cohérence scénaristique en Grand Prix et un apprentissage de pilotage pertinent. La moto est plus douce à piloter, plus simple à emmener dans les courbes. Elle est moins sauvage, pour ainsi dire. Une première prise en main avant de s’engager en catégorie reine.

Après une première défaite (et oui !) et un retour au menu du mode carrière, je découvre le MotoGP Wall, un "chat" d’interaction entre les pilotes. Certains de mes adversaires commentent ma prestation. Je peux répondre amicalement comme sévèrement selon la nature du message... Ce qui peut créer des rivalités et influencer leur comportement en course ! Le concept se révèle amusant pour "scénariser" sa carrière et pimenter les épreuves. Dans ce même menu, on peut régler et développer sa moto, mais aussi passer en revue son pilote et son Team.

Une victoire plus tard (enfin !), l’accès au MotoGP s’ouvre à moi. J’ai aussi le choix de continuer ma progression en Moto3 ou accéder au championnat de Moto2. La marge de manœuvre pour façonner son parcours en Grand Prix est fort complète ! Je porte plutôt mon choix vers le MotoGP (comment ne pas être tenté ?), avec deux choix de contrats : rejoindre le Team GASGAS Factory Racing Tech3 ou le Team Kenwood Honda RC. De quoi rouler vers de nouvelles aventures compétitives !

MotoGP 23 : Pilotage en MotoGP

À défaut d’évoluer coté sensations, le gameplay de MotoGP 23, plus que jamais orienté simulation, pousse la technicité un peu plus loin. Mes talents de joueur sont mis à rude épreuve dès les premiers tours de piste. La précision de pilotage (accélération, freinage, inclinaison, placement de la moto) doit s’apprivoiser pour suivre les meilleures trajectoires et éviter de manger vibreurs et graviers. Heureusement, les aides neurales du mode Classique décrites précédemment offrent un apprentissage progressif du destrier, sans être désemparé par la prise en main.

La vue subjective, toujours immersive et sensationnelle, procure des sensations de vitesses poignantes. Si bien que je regretterais presque de ne pas avoir de borne d’arcade façon "Manx TT Super Bike" (les amateurs se souviendront) sous le buste pour me pencher physiquement dans chaque virage ! Plusieurs chutes plus tard, il est évident que ce n’est pas la meilleure vue pour appréhender ces machines de pointe. La vue à la 3ème personne offre une meilleure visibilité de la piste et de ses adversaires.

Pour finir, Milestone ne prend pas de risque de bouleverser une formule gagnante. Le gameplay reste similaire aux épisodes précédents. Néanmoins, je remarque que le comportement des machines a tout de même évolué. Il est plus naturel, plus instinctif lors des accélérations et des freinages... et toujours aussi sauvage lors d’une entrée en courbe mal gérée !

MotoGP 23 : Météo dynamique et courses Flag-to-Flag

L’une des nouveautés majeures de MotoGP 23 est la météo évolutive avec course Flag-to-Flag. En cas de risque de pluie, deux motos sont mises à disposition dans les paddocks, pour piste sèche ou humide. La stratégie est de mise pour passer au stand au bon moment, changer de moto à la volée et éviter le pire !

Le mode est crédible, proche de ce qu’un pilote peut endurer lors de ces courses. Sur piste, la pluie s’accumule sur le bitume au fil des tours, si bien que les courses nécessitent des nerfs d’acier pour ne pas louper ses trajectoires.

MotoGP 23 : Graphismes

Étant sur PS4, je me garderai bien de juger l’aspect graphique, sans doute plus impressionnant sur PS5, Xbox Series X et PC. Mais contrairement à d’autres titres qui subissent le phénomène "cross gen" (technique défaillante d’une déclinaison PS4 d’un jeu PS5), MotoGP23 s’en sort bien. Il est tout simplement semblable à MotoGP 22, lui-même proche de MotoGP 21 et MotoGP 20. Pas de quoi se décoller la rétine donc, nous ne sommes pas chez Polyphony Digital. Cette absence d’évolution mise cependant sur la fluidité infaillible du jeu, privilégiant l’expérience et le gameplay avant tout. Et ce n’est pas plus mal pour un jeu de cet acabit.

MotoGP 23 : Conclusion

Si la saga peine à évoluer en profondeur, MotoGP 23 est probablement le meilleur jeu de la licence sorti à ce jour. Plus complet, plus accessible, riche en modes de jeux solo et multijoueurs, il saura passionner n’importe quel fan de simulation de moto, et même attirer les "non-joueurs" adeptes de la catégorie reine.