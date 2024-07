Après les 350 (Meteor, Classic, Bullet...), 411 (Himalayan, Scram) et 650 (Interceptor, Continental GT, Super Meteor), Royal Enfield souhaite exploiter le nouveau monocylindre de 450 cm3 (40 ch, 40 Nm) de sa nouvelle Himalayan. Le marché des trails étant talonné par celui des roadsters, on ne s’étonnera de voir la firme indienne nous préparer une machine de cet acabit... avant les Classic, Bullet et Meteor 450 ?

Royal Enfield HNTR "Guerrilla" 450

La rumeur grandissante autour d’un roadster de 450 cm3 est finalement officialisée par Royal Enfield. Plusieurs clichés ont été postés sur les réseaux sociaux de la firme indienne. Un teasing évident, qui annonce une première présentation de la machine le 17 juillet prochain à Barcelone. Si l’on retrouvera le moteur de l’Himalayan 450, le cadre, la taille des roues et le débattement des suspensions seront bien sûr modifiés pour coller à la nouvelle configuration de la moto. Une sérieuse concurrente pour l’excellente Triumph Speed 400 ? A suivre !

Royal Enfield Himalayan 450 - notre essai