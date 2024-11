Les trails ont beau avoir le vent en poupe sur le marché, BMW reste l’un des leaders incontestés du segment. Preuve en est avec les BMW R 1250 GS et R 1250 GS Adventure, motos les plus vendues en 2023 ! Au vu des premiers chiffres 2024, la nouvelle R 1300 GS s’apprête à prolonger ces records...

Mais BMW ne se repose pas sur ses lauriers, loin de là. Il y a la nouvelle R 1300 GS bien sûr, mais aussi sa déclinaison Adventure. Les autres machines de la gamme GS ne sont pas en reste, avec la refonte des BMW F 900 GS, F 900 GS Adventure et F 800 GS. Autre nouveauté équipant les R 1300 GS, inédite chez le constructeur : une boite automatique baptisée "ASA" (Automated Shift Assistant), dont l’essai est à retrouver dans le nouveau Moto Magazine. L’occasion de faire le point sur la famille BMW GS 2025.

BMW R 1300 GS 2025 : la nouvelle ère

La BMW R 1300 GS, héritière de la R 1250 GS (moto de grosse cylindrée la plus vendue au monde, rien que ça !), va-t-elle réussir à s’imposer sur un marché toujours plus concurrentiel ? Sans aucun doute. Plus dynamique, plus performante avec son nouveau moteur de 1300 cm3 (145 ch / 149 Nm) mais aussi plus légère (237 kg), elle multiplie les arguments pour éclipser sa grande soeur. Quant au nouveau look, on vous laisse juge !

La R 1300 GS excelle coté partie cycle. Le Telelever EVO nouvelle génération, couplé à des suspensions dernier cri, améliorent la précision de pilotage et le "feeling" global. Plus sportive et plus incisive, cette nouvelle GS n’oublie pas l’ergonomie et le confort du pilote, avec une selle revue et une position de conduite étudiée, facilitant sa prise en main.

La béhème est d’ailleurs toute aussi à l’aise en tout-terrain. La dotation techno, avec ses nombreuses assistances électroniques (dont le correcteur d’assiette adaptatif qui abaisse la moto de 30 mm à l’arrêt), permet de s’y donner à cœur joie. Et comme l’expliquait Axel dans son essai de la machine (voir le Moto Magazine n°403) : avec un centre de gravité bas et un rayon de braquage digne d’une trottinette, la maniabilité est totale !

ASA : une boite automatique robotisée pour les BMW R 1300 GS et R 1300 GS Adventure Le nouveau système ASA (Automated Shift Assistant), disponible en option, est une sorte de réponse à Honda et son DCT : il permet de passer les rapports automatiquement, sans levier d’embrayage. Le sélecteur permet toujours de passer les vitesses au pied, en switchant entre deux modes de fonctionnement : tout automatique (mode D) et mode manuel (mode M). A noter que la moto rétrograde automatiquement quand le système analyse un sous régime afin d’éviter de caler et de rester sous un régime moteur cohérent.

BMW R 1300 GS Adventure 2025 : la giga-baroudeuse

"Giga", car BMW semble avoir poussé les curseurs au max pour cette déclinaison Adventure de la R 1300 GS (voir notre essai dans le Moto Magazine n°414). Massive, avec des choix techniques et esthétiques qui peuvent interloquer, le nouveau gros trail BM en impose.

Si cette nouvelle BMW GSA hérite de toutes les caractéristiques de la R 1300 GS standard, des nouveautés font leur apparition : un réservoir en aluminium de 30 litres et une protection maximale (bulle, protège-mains, carénages).

Côté partie cycle, on retrouve le nouveau Telelever EVO, les suspensions DSA de série et quelques ajustements pour le off-road. L’équipement électronique est, de base, plutôt bien fourni : port USB, prise 12V, batterie lithium, indicateur de pression des pneus, poignées chauffantes, régulateur de vitesse dynamique (DCC), béquille centrale et démarrage sans clé.

BMW F 800 GS, F 900 GS et F 900 GS Adventure 2025 : plus légères, plus abordables

La gamme BMW GS, c’est aussi des trails plus mesurés, et donc plus accessibles, en témoignent les F 800 GS et F 900 GS, reposant sur le bicylindre de 895 cm3 des F 900 R et F 900 XR. Il revendique 105 ch et 93 Nm sur la F 900 GS. Sur la F 800 GS, éligibilité au permis A2 oblige, il ne développe "que" 87 ch et 91 Nm. Suffisant, dirons-nous !

BMW F 900 GS 2025

Plus légère que la précédente F 850 GS (-14 kg) grâce à son nouveau réservoir, sa boucle arrière et son bras oscillant allégé, sa fourche inversée Showa, son silencieux Akrapovic de série et sa béquille en aluminium, la F 900 GS n’affiche que 219 kg tous pleins faits sur la balance.

Le design global la moto est revu, tout comme l’ergonomie. Le nouveau réservoir de 14,5L offre, par exemple, de meilleurs appuis pour une maniabilité optimale.

BMW F 900 GS Adventure 2025

À l’exception de la fourche inversée Showa de la F 900 GS "standard", la F 900 GS Adventure quant à elle, conserve le style et l’esprit de l’ancienne F 850 GS Adventure, en profitant de quelques nouveautés et agréments : carénages latéraux "GS" sur l’avant, nouvelle protection moteur et réduction de poids de 2 kg (246 kg tous pleins faits).

Par ailleurs, on retrouve les éléments caractéristiques de la F 850 GS Adventure : une grande bulle réglable , des protège-mains, des crash-bars et un réservoir de 23 litres.

BMW F 800 GS 2025

Même topo pour la nouvelle F 800 GS, qui se rapproche elle aussi de sa précédente itération, la F 750 GS. On retrouve une fourche de 41 mm, un amortisseur arrière réglable en précharge, des protège-mains et un réservoir de 15 litres. Outre son tarif plus abordable et son équipement modernisé (écran TFT, éclairage LED, poignées chauffantes...), le point fort de la F 800 GS reste son accessibilité pour les permis A2.