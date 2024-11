Moto Magazine n°414 : le sommaire

Moto Magazine n°414 : toute l’actu moto

On revient du salon de Milan (EICMA 2024) et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a des choses à vous montrer ! Un festival de nouveautés moto ont été présentées pour notre plus grand bonheur. On vous décortique tout ça.

Mais plus que jamais, nous restons attachés au réel, soit la défense de la moto. On vous livre un dossier sur le contrôle technique, avec un premier bilan détaillé depuis sa mise en place, ses contradictions, et son avenir incertain.

Essai Royal Enfield Classic 650 2025

En reprenant la Super Meteor 650 comme base, Royal Enfield nous propose une énième itération propulsée par son bicylindre de 650 cm3. Une superbe machine, à mi-chemin entre un cruiser et une routière d’époque... avec quelques agréments modernes !

Dossier et comparatif : tout sur les boites automatiques robotisées moto

Les boites automatiques robotisées sur les motos, c’est la tendance actuelle ; une foule de marques s’y mettent ! Le levier d’embrayage serait-il devenu ringard ? Pour y voir plus clair, on vous a concocté un dossier technique sur ces nouvelles technos, avec un comparatif entre plusieurs machines : BMW R 1300 GS ASA, Honda CBR650R E-Clutch, Honda 1800 Goldwing DCT, Yamaha MT-09 Y-AMT, Kawasaki Ninja 7 Hybrid et Can-Am Spyder RT.

Essai BMW R 1300 GS Adventure 2025

La nouvelle "BMW GSA" débarque ! Gros succès en version 1250, que vaut cette déclinaison "Adventure" de la R 1300 GS ? Équipée pour franchir tous les chemins, ce "rhinocéros" de la moto en impose... Peut-être un peu trop ? Retrouvez notre premier verdict !

Essai Ducati Multistrada V4 S 2025

Le trail sportif italien, la Ducati Multistrada V4 S, nous revient dans une version toujours plus pointue, avec toutes les prestations peaufinées du précédent millésime. Une machine sans gros défauts, si ce n’est son prix "élitiste" ?

Essai Kawasaki Versys 1100 SE 2025

À l’instar de la nouvelle Ninja 1100 SX, la Kawasaki Versys 2025 gagne aussi en cylindrée. La voyageuse en profite pour optimiser son ratio confort / dynamisme. Une bonne pioche au tarif mesuré au vu de ses prestations ?

Essai Ducati Panigale V4S 2025

La reine des hypersportives italienne fait son retour, avec un design revu, une meilleure ergonomie, un moteur toujours plus performant et caractériel, normes Euro 5+ respectées en prime ! Comme quoi, les bons motoristes font toujours des miracles.

Equipements : les meilleurs équipements moto de l’année 2024

Les tests équipements sont le point fort de Moto Magazine. Chaque mensuel vous offre des dossiers et des tests détaillés sur les vêtements, casques et accessoires motos. On vous fait un "best of" des meilleurs équipements moto de 2024.

Sport : MotoGP 2024, un duel serré entre Bagnaia et Martin !

La fin de la saison 2024 du MotoGP approche ! Aux coude à coude, on retrouve Bagnaia, champion du monde 2023, face à Martin. Analyse en attendant le grand Prix de Catalogne.