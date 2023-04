Comme on le sait, BMW prépare un nouveau gros trail pour remplacer son best-seller, la R 1250 GS. La GS 2024 verrait sa cylindrée gonfler à 1300 cm3, avec un nouveau cadre, un nouveau bras oscillant, un look revu et quelques agréments inédits tels que des déflecteurs mobiles. Nul doute que les équipements "techno" seront également à la fête... En tout cas, le teasing lancé par BMW sur sa prochaine moto n’en finit plus !

BMW R 1250 GS Ultimate Edition 2024 : l’ultime version limitée à 2100 exemplaires

L’ultime déclinaison de la R 1250 GS revêt un nouveau coloris "triple black" et se pare d’une foule d’équipements existants au catalogue BMW. On retrouve de nombreux accessoires en aluminium siglés "Option 719" tels que des leviers, des couvre-culasses, des cale-pieds et un carter moteur spécifique.

A cela s’ajoutent une bulle teintée réglable, des crash bars, une ligne d’échappement Akrapovic et l’ensemble des options figurant dans les packs Confort, Touring, Dynamic et Connected : régulateur de vitesse, capteurs de pression des pneus, phare adaptatif, suspensions semi-active Dynamic ESA, démarrage sans clé... entre autres !

2023 étant l’année du centenaire de BMW, la firme n’oublie pas non plus de marquer le coup en apposant le logo "100" sur le té de fourche de la machine.

La BMW R 1250 GS Ultimate Edition est d’ores et déjà disponible à la commande à partir de 26 950 euros. Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde ; seulement 2100 exemplaires seront produits !

Connaissez-vous le GS-mètre ?

Lors du dernier Alpes Aventure Motofestival, Philippe et Axel ont créé un nouveau concept : le GS-mètre, un outil complètement décalé qui vise à évaluer si le détenteur d’une GS est en mesure de faire honneur aux vocations baroudeuses de la machine. Humour, bien sûr !