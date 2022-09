Après la R 1250 GS Trophy, BMW profite de l’Alpes Aventures Moto Festival 2022 pour présenter une édition réservée aux motards français. Baptisée "R 1250 GS Edition Spirit of GS", elle sera limitée à 1250 exemplaires... comme sa cylindrée donc !

BMW R 1250 GS Edition Spirit of GS : le potentiel routier du trail bavarois à l’honneur

Outre une livrée noire/grise/orange spécifique à cette édition, la moto se pare d’éléments pour parfaire son look, en témoignent sa bulle teintée, son sabot moteur enduro, ses étriers de protections moteur et ses jantes à rayons.

Cette "Spirit of GS" est aussi dérivée de l’édition "Triple Black", ce qui l’agrémente de la Finition Pro et ses multiples "packs" :



Pack Confort : collecteur et échappement chromés, clé sans contact (Keyless), poignées chauffantes, capteur de pression des pneus et selle chauffante

Pack Connected : alarme, éclairage "cruising" et éclairage leds additionnel

Pack Dynamic : suspensions à pilotage électronique (ESA Dynamic), modes de pilotage Pro, Shifter Pro, MSR (regulation du couple de frein moteur)

Pack Touring : GPS, protège-mains, régulateur de vitesse, supports de valises gauche et droite

La BMW R 1250 GS Edition Spirit of GS est d’ores et déjà disponible au tarif 27 990 euros ou en location à 390 € TTC/mois, sans apport et entretien inclus.