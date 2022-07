Le GS Trophy fédère chaque année des centaines de participants sur des parcours aventureux. Les amateurs de cette compétition peuvent se réjouir, puisque parmi les millésimes BMW 2023 dévoilés il y a quelques jours, une édition spéciale "GS Trophy" de la R 1250 GS pointe le bout de son garde-boue.

BMW R 1250 GS Trophy 2023 : coloris et équipements spéciaux

Deux mois avant la séance qualification française du GS Trophy à l’Alpes Aventure Motofestival de Barcelonnette (9, 10 et 11 septembre 2022), BMW Motorrad lance la R 1250 GS Trophy, une déclinaison qui vise les plus baroudeurs d’entre nous.

Les versions GS et GS Adventure pourront recevoir une livrée spéciale "GS Trophy", mais aussi des roues à rayons, une selle "Rallye" abaissée, une bulle BMW Sport et des repose-pieds typés enduro. Du reste, cette version est se pare d’une bonne dose d’équipements techno avec - entre autres - un démarrage sans clé, un régulateur de vitesse, un système d’ajustement de suspensions (ESA Dynamic), des capteurs de pression des pneus, un shifter pro, des poignées chauffantes et plusieurs modes de conduites.

Coté tarif, il faudra débourser 5750 euros de plus que le prix de base (coloris, nombreux packs et finition Pro incluse), soit un total de 24 869,99 €. Ça pique !