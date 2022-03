En raison d’un problème de logistique (retard dans la livraison du matériel), les essais du vendredi 1er avril en Argentine sont annulés. Voici un extrait du communiqué publié par la Dorna (promoteur du championnat) ce jeudi après-midi.

« Les essais libres commenceront et se dérouleront donc samedi matin pour toutes les catégories. Parmi les séances qui ont normalement lieu le vendredi, une seule a été annulée, l’autre étant déplacée au samedi. Les qualifications auront lieu le samedi après-midi, légèrement plus tard qu’à l’heure prévue initialement. Les warm-ups du dimanche matin dureront plus longtemps. Pas de changement en revanche pour l’heure de départ des trois courses. »

Voici le nouveau programme du week-end

Samedi 2 avril 2022

Essais libres 1

Moto3 : 13h45 à 14h25

Moto2 : 14h40 à 15h20

MotoGP : 15h35 à 16h20

Essais libres 2

Moto3 : 16h35 à 17h15

Moto2 : 17h30 à 18h10

MotoGP : 18h25 à 19h10

Qualifications

Moto3 : 19h35 à 20h15

Moto2 : 20h30 à 21h10

MotoGP : essais libres 3 de 21h25 à 21h55 et séance qualificative de 22h05 à 22h45

Dimanche 3 avril 2022

Warm up

Moto3 : 14h30 à 14h50

Moto2 : 15h00 à 15h20

MotoGP : 15h30 à 16h00

Courses

Moto3 : 17h

Moto2 : 18h20

MotoGP : 20h