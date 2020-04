En raison de la pandémie de Coronavirus, le Grand Prix de France 2020 ne pourra pas se tenir aux dates initialement prévues. Claude Michy, promoteur de l’événement, vient de l’annoncer via un communiqué.

« Le Grand Prix de France ne pourra se dérouler le week-end des 16 et 17 mai comme il en a été décidé avec la FIM et Dorna. Notre espoir est l’amélioration de la situation sanitaire dans le monde pour envisager l’organisation du Grand Prix de France sur le circuit du Mans avec l’ACO, en accord avec les autorités gouvernementales et sportives.

Mais à ce jour, la situation étant en constante évolution, il n’est pas possible de définir une date de report.

Prenez bien soin de vous et de vos proches. »

crédit photo : motogp.com