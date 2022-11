Classement du Grand Prix MotoGP de Valencia 2022

1. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR 41m22.250s

2. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +0.396s

3. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING +1.059s

4. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +1.911s

5. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +7.122s

6. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR +7.735s

7. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +8.524s

8. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP +12.038s

9. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM +14.441s

10. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +14.676s

11. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +17.655s

12. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING +24.870s

13. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING +26.546s

14. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +26.610s

15. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP +31.819s

16. 🇬🇧 CAL CRUTCHLOW

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +1m28.870s

17. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA +1 tour

18. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM OUT

19. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING OUT

20. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING OUT

21. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM OUT

22. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING OUT

23. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM OUT

24. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM OUT

Quinze années que Ducati attendait cela. Le constructeur italien décroche le titre pilotes avec Francesco Bagnaia, une première depuis Casey Stoner en 2007. "Pecco" est aussi le premier italien à être titré sur une machine italienne depuis Giacomo Agostini (15 fois champion du monde), c’était en 1972 au guidon d’une MV Agusta. Francesco Bagnaia est le premier italien sacré champion du monde dans la catégorie reine depuis un certain Valentino Rossi (2009).

Un immense bravo à toute l’équipe Suzuki qui disputait son dernier Grand Prix. Les "Bleus" s’en vont avec les honneurs grâce à la victoire d’Alex Rins.

Classement final du Championnat du monde MotoGP 2022

1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 265

2. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 248

3. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP 219

4. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING 212

5. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM 189

6. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING 188

7. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR 173

8. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING 166

9. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING 152

10. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING 149

11. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING 122

12. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM 120

13. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM 113

14. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM 111

15. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR 87

16. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM 56

17. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA 50

18. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA 48

19. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 42

20. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP 24

21. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 15

22. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING 14

23. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING 13

24. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 12

25. 🇬🇧 CAL CRUTCHLOWWITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 10

26. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM 2

27. 🇮🇹 MICHELE PIRRO

ARUBA.IT RACING 0

28. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING 0

28. 🇯🇵 TETSUTA NAGASHIMA

LCR HONDA 0

30. 🇮🇹 DANILO PETRUCCI

TEAM SUZUKI ECSTAR 0

31. 🇯🇵 KAZUKI WATANABE

TEAM SUZUKI ECSTAR 0

32. 🇯🇵 TAKUYA TSUDA

TEAM SUZUKI ECSTAR 0