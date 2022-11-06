Classement du Grand Prix MotoGP de Valencia 2022
1. 🇪🇸 ALEX RINS
TEAM SUZUKI ECSTAR 41m22.250s
2. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +0.396s
3. 🇪🇸 JORGE MARTIN
PRAMAC RACING +1.059s
4. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +1.911s
5. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
RED BULL KTM FACTORY RACING +7.122s
6. 🇪🇸 JOAN MIR
TEAM SUZUKI ECSTAR +7.735s
7. 🇮🇹 LUCA MARINI
MOONEY VR46 RACING TEAM +8.524s
8. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
GRESINI RACING MOTOGP +12.038s
9. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM +14.441s
10. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +14.676s
11. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
MOONEY VR46 RACING TEAM +17.655s
12. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TECH 3 KTM FACTORY RACING +24.870s
13. 🇦🇺 REMY GARDNER
TECH 3 KTM FACTORY RACING +26.546s
14. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI
LCR HONDA +26.610s
15. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
GRESINI RACING MOTOGP +31.819s
16. 🇬🇧 CAL CRUTCHLOW
WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +1m28.870s
17. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
LCR HONDA +1 tour
18. 🇦🇺 JACK MILLER
DUCATI LENOVO TEAM OUT
19. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
APRILIA RACING OUT
20. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
PRAMAC RACING OUT
21. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
REPSOL HONDA TEAM OUT
22. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO
APRILIA RACING OUT
23. 🇪🇸 POL ESPARGARO
REPSOL HONDA TEAM OUT
24. 🇿🇦 DARRYN BINDER
WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM OUT
Quinze années que Ducati attendait cela. Le constructeur italien décroche le titre pilotes avec Francesco Bagnaia, une première depuis Casey Stoner en 2007. "Pecco" est aussi le premier italien à être titré sur une machine italienne depuis Giacomo Agostini (15 fois champion du monde), c’était en 1972 au guidon d’une MV Agusta. Francesco Bagnaia est le premier italien sacré champion du monde dans la catégorie reine depuis un certain Valentino Rossi (2009).
Un immense bravo à toute l’équipe Suzuki qui disputait son dernier Grand Prix. Les "Bleus" s’en vont avec les honneurs grâce à la victoire d’Alex Rins.
Classement final du Championnat du monde MotoGP 2022
1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM 265
2. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 248
3. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
GRESINI RACING MOTOGP 219
4. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO
APRILIA RACING 212
5. 🇦🇺 JACK MILLER
DUCATI LENOVO TEAM 189
6. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING 188
7. 🇪🇸 ALEX RINS
TEAM SUZUKI ECSTAR 173
8. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
PRAMAC RACING 166
9. 🇪🇸 JORGE MARTIN
PRAMAC RACING 152
10. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
RED BULL KTM FACTORY RACING 149
11. 🇪🇸 MAVERICK VINALES
APRILIA RACING 122
12. 🇮🇹 LUCA MARINI
MOONEY VR46 RACING TEAM 120
13. 🇪🇸 MARC MARQUEZ
REPSOL HONDA TEAM 113
14. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
MOONEY VR46 RACING TEAM 111
15. 🇪🇸 JOAN MIR
TEAM SUZUKI ECSTAR 87
16. 🇪🇸 POL ESPARGARO
REPSOL HONDA TEAM 56
17. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
LCR HONDA 50
18. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI
LCR HONDA 48
19. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 42
20. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
GRESINI RACING MOTOGP 24
21. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO
WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 15
22. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TECH 3 KTM FACTORY RACING 14
23. 🇦🇺 REMY GARDNER
TECH 3 KTM FACTORY RACING 13
24. 🇿🇦 DARRYN BINDER
WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 12
25. 🇬🇧 CAL CRUTCHLOWWITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 10
26. 🇩🇪 STEFAN BRADL
REPSOL HONDA TEAM 2
27. 🇮🇹 MICHELE PIRRO
ARUBA.IT RACING 0
28. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI
APRILIA RACING 0
28. 🇯🇵 TETSUTA NAGASHIMA
LCR HONDA 0
30. 🇮🇹 DANILO PETRUCCI
TEAM SUZUKI ECSTAR 0
31. 🇯🇵 KAZUKI WATANABE
TEAM SUZUKI ECSTAR 0
32. 🇯🇵 TAKUYA TSUDA
TEAM SUZUKI ECSTAR 0