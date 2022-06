Fabio Quartararo a fait ses débuts dans la catégorie reine en 2019 en intégrant l’équipe B de Yamaha, le team SRT à cette époque. Le Tricolore décroche sept podiums lors de sa première année et obtient le titre de meilleur débutant "Rookie of the year". En 2021, El Diablo est promu dans le team officiel en remplacement de Valentino Rossi et décroche le titre mondial avec cinq victoires. Avant le Grand Prix de Catalogne qui se tient ce week-end (3 au 5 juin), Fabio occupe actuellement la tête du classement provisoire avec huit points d’avance sur Aleix Espargaro (Aprilia).

Palmarès en MotoGP :

16 poles, 24 podiums, 9 victoires

Champion du monde MotoGP 2021

Fabio Quartararo #20

« Je suis très content d’annoncer que je reste deux années de plus chez Yamaha. Je crois en leur projet et je pense qu’ils sont vraiment motivés. Maintenant que nous avons prolongé, nous pouvons nous concentrer sur cette saison. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’entourent, qui m’ont toujours soutenu, de même que les fans. J’apprécie énormément. »

crédit photo : Yamaha, Fabio Quartararo