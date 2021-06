C’est Jack Miller (2e des qualifications) qui s’est porté en tête au premier virage, devant Miguel Oliveira, auteur d’un départ canon depuis la deuxième ligne, Fabio Quartararo et Johann Zarco.

Dans les premiers tours, Fabio et Johann se sont fait malmener par le champion en titre Joan Mir (Suzuki) ou encore Aleix Espargaro (Aprilia). Après trois boucles, les Français ne pointent plus qu’en cinquième et sixième position. Mais comme souvent cette année, Fabio a pris son temps. Il est rapidement revenu sur Miguel Oliveira qui s’est emparé de la tête aux dépens de Jack Miller. Johann Zarco a pour sa part eu un peu plus de mal dans le premier tiers de la course pour se défaire d’Espargaro, Mir et Miller.

A mi-course, on assiste à un mano à mano entre Oliveira et Quartararo pour la tête. Le Niçois se sert à merveille de l’agilité de sa M1 tandis que le pilote KTM profite de la puissance de sa RC16 dans la ligne droite pour le contrer.

Et alors que le suspense reste entier pour la victoire, un évènement inhabituel, et même jamais vu (pour ma part) s’est produit. A cinq boucles du drapeau à damiers, Fabio manque de se mettre par terre au très gros freinage du virage n°1, ce qui l’a contraint à tirer tout droit et couper le virage. Dans la foulée, un replay de la Dorna nous montre qu’après après cette grosse frayeur, Fabio se débarrasse de sa protection thoracique en plastique placée sous la combinaison, mais sans pouvoir refermer son cuir qu’il gardera ouvert jusqu’à l’arrivée.

La fin de course est compliquée pour Fabio qui rencontre des soucis d’adhérence avec son pneu avant. Johann Zarco est quant à lui « on fire » dans les derniers tours. Il s’empare de la deuxième place et n’est plus très loin de Miguel Oliveira. Il attaque et revient à moins d’une demi-seconde à l’entame du dernier tour. A ce moment précis, on croit tous à la première victoire de Johann Zarco en MotoGP. Il conclut finalement l’épreuve dans les échappements de la KTM. Avec un tour de plus, le pilote Pramac aurait pu s’offrir un succès de prestige au guidon d’une machine satellite.

Pendant que Zarco et Oliveira attirait toute l’attention, Quartararo et Miller se livraient un sacré duel pour la dernière place du podium. C’est finalement El Diablo qui franchit la ligne au 3e rang. Mais ce dernier s’est fait réprimandé pour avoir coupé le virage (au moment où il a failli tomber)…. Et la sanction qui en découle est très très dure puisque la direction de course lui inflige trois secondes de pénalité !

Le règlement stipule qu’en cas de sortie de piste, il faut perdre au moins une seconde avant de revenir sur le circuit pour ne pas être pénalisé, or Fabio n’a perdu qu’entre 3 et 7 dixièmes. Plus de cinq heures plus tard, une autre sanction tombe. Il écope de trois secondes supplémentaires pour avoir terminé la course sans protection thoracique et avec le cuir ouvert. La direction de course a estimé que ces deux éléments étaient dangereux. Troisième à l’arrivée, il n’est finalement que sixième après avoir reçu les deux pénalités.

Cette mésaventure profite à Johann Zarco qui se rapproche au classement du Championnat du monde MotoGP. Plus que 14 points les séparent en tête ! C’est le quatrième podium de Johann Zarco cette saison, une première pour lui dans la catégorie reine. Et selon notre humble avis, il va encore en signer beaucoup d’autres en 2021 et même à l’avenir. Rappelons que Zarco vient de prolonger son contrat avec Ducati pour la saison prochaine.

Classement du Grand Prix MotoGP de Barcelone 2021

Pos Pilote Temps

1. M. Oliveira KTM·#88 0:40:21.749

2. J. Zarco Ducati·#5 +0.175s

3. J. Miller Ducati·#43 +1.990s

4. F. Quartararo Yamaha·#20 +4.815s

5. J. Mir Suzuki·#36 +5.325s

6. M. Vinales Yamaha·#12 +6.281s

7. F. Bagnaia Ducati·#63 +8.175s

8. B. Binder KTM·#33 +8.378s

9. F. Morbidelli Yamaha·#21 +15.652s

10. E. Bastianini Ducati·#23 +19.297s

11. A. Marquez Honda·#73 +21.650s

12. L. Marini Ducati·#10 +22.533s

13. T. Nakagami Honda·#30 +27.833s

14. J. Martin Ducati·#89 +29.075s

15. L. Savadori Aprilia·#32 +40.291s

I. Lecuona KTM·#27 Pas terminé

V. Rossi Yamaha·#46 Pas terminé

A. Espargaro Aprilia·#41 Pas terminé

M. Marquez Honda·#93 Pas terminé

D. Petrucci KTM·#9 Pas terminé

P. Espargaro Honda·#44 Pas terminé

crédit photo : motogp.com