C’est la cinquième victoire consécutive de Jorge Martín en course sprint. Il revient à 18 points du leader du classement général Francesco Bagnaia. Les Français Johann Zarco (Pramac Ducati) et Fabio Quartararo (Yamaha) se classent respectivement neuvième et onzième.

Classement de la course sprint du GP MotoGP de Thaïlande 2023

1. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRIMA PRAMAC RACING 19m41.593s

2. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +0.933s

3. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +1.841s

4. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM +3.503s

5. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING +3.581s

6. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +4.029s

7. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM +4.121s

8. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

GRESINI RACING MOTOGP +6.727s

9. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRIMA PRAMAC RACING +7.323s

10. 🇦🇺 JACK MILLER

RED BULL KTM FACTORY RACING +9.240s

11. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +9.339s

12. 🇪🇸 JOAN MIR

REPSOL HONDA TEAM +10.356s

13. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

DUCATI LENOVO TEAM +12.312s

14. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM +15.390s

15. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +15.535s

16. 🇪🇸 POL ESPARGARO

GASGAS FACTORY RACING TECH3 +15.644s

17. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

CRYPTODATA RNF MOTOGP TEAM +17.753s

18. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +22.675s

19. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +37.854s

20. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP OUT

21. 🇪🇸 AUGUSTO FERNANDEZ

GASGAS FACTORY RACING TECH3 OUT

Crédit photo : Pramac Ducati