Alors qu’il reste encore une année au contrat de quatre ans entre le HRC et Marc Márquez, les deux parties ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration à l’issue de la saison 2023 du Championnat du Monde MotoGP.

Six fois champion du monde avec Repsol Honda en MotoGP, l’Espagnol a décroché son premier titre en 2013, devenant ainsi le plus jeune champion du monde de l’Histoire de la catégorie reine. Cette année-là, pour son deuxième Grand Prix seulement (GP des Amériques), il avait remporté l’épreuve, faisant de lui le plus jeune vainqueur d’une course MotoGP. Deux records qu’il détient toujours. Avec Honda, ils ont remporté 59 victoires, signé 64 pole positions et 101 podiums (163 départs après le GP du Japon 2023).

L’octuple champion du monde n’a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux suite à cette annonce : « Nous avons partagé des moments inoubliables : Six Championnats du Monde, Cinq triple couronnes, 59 victoires, 101 podiums et 64 pole positions. Des rires, des larmes, des joies, des moments difficiles mais surtout une relation spéciale ».

En 2024, Marc Márquez devrait s’engager avec l’équipe privée Ducati Gresini où il fera équipe avec son petit frère Alex.

crédit photo : Honda Repsol