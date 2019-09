Fabio Quartararo est passé tout près de sa première victoire en MotoGP. Le Français a mené toute la course avant de céder dans le dernier tour face au champion du monde en titre, Marc Marquez. Mais c’est la première fois que "El Diablo" se montre aussi performant sur toute la durée d’une course. Et une fois de plus, il termine premier pilote Yamaha. Ce résultat lui permet de récupérer la place de meilleur pilote privé.

Les deux hommes se sont rapidement échappés en tête de la course. Personne n’a réussi à suivre leur rythme infernal. Parti depuis la pole position, Maverick Vinales a comme à son habitude, peiné dans les premiers tours avant de stabiliser son rythme.

Derrière le top3, on a assisté à une bagarre pour l’honneur entre Italiens. En effet, Valentino Rossi (Yamaha), Franco Morbidelli (SRT Yamaha) et Andrea Dovizioso (Ducati) se sont arsouillés pour la quatrième place. Ils terminent la course dans cet ordre. Pol Espargaro (KTM), Joan Mir (Suzuki), Jack Miller (Pramac Ducati) et Danilo Petrucci (Ducati) ferment la marche du top10.

Au classement général, Marc Marquez réalise une nouvelle fois la grosse opération comptable. La contre-performance de Dovi et la chute d’Alex Rins (Suzuki) lui permettent de s’envoler définitivement. Il compte désormais 93 points d’avance. A ce rythme il pourrait être titré champion du monde pour la sixième fois (en MotoGP) à quatre courses de la fin du championnat. Impressionnant.

Top 10 du championnat du monde MotoGP après Misano

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 275 points

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 182 points

3. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) : 151 points

4. Alex Rins (ESP/Suzuki) : 149 points

5. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 134 points

6. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 129 points

7. Fabio Quartararo (FRA/SRT Yamaha) : 112 points

8. Jack Miller (AUS/Pramac Ducati) : 101 points

9. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 88 points

10. Franco Morbidelli (ITA/SRT Yamaha) : 80 points

17. Johann Zarco (FRA/KTM) : 27 points

Le prochain Grand Prix se tiendra 20 au 22 septembre 2019 sur le tracé d’Aragon (Espagne). Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats.