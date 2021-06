381 jours, c’est le temps qu’il aura fallu attendre pour revoir Marc Marquez monter sur la plus haute marche du podium. Sa dernière victoire remontait au Grand Prix de Valencia 2019, une éternité.

Miguel Oliveira y a pourtant cru jusqu’au bout. Le Portugais, qui signe un troisième podium consécutif, a été le seul à rouler sur le même rythme que Marquez. Un dixième de repris, deux de perdus et ainsi de suite, ça a été le film de la course.

Fabio Quartararo s’offre la dernière place du podium après une grosse lutte avec Brad Binder (KTM), Jack Miller (Ducati) ou encore Aleix Espargaro (Aprilia). Ce dernier a réalisé un week-end incroyable au guidon de l’Aprilia. Il s’est hissé sur la première ligne lors des qualifications, une première pour la marque de Noale depuis 2000 !

Au pied du podium, on retrouve donc Brad Binder, Francesco Bagnaia, Jack Miller et Aleix Espargaro. Auteur de la pole position, Johann Zarco n’avait pas les armes aujourd’hui pour se battre pour le podium. Il sauve les points de la huitième place. Joan Mir (Suzuki) et Pol Espargaro (Honda) complètent le top 10.

A noter le week-end catastrophique de Yamaha. El Diablo est le seul des Bleus à s’être mis en avant. Pour les autres en revanche... Valentino Rossi se classe 14e. Franco Morbidelli et Maverick Vinales terminent respectivement au 18e et 19e rang.

Classement du Grand Prix d’Allemagne MotoGP 2021

1. MARC MARQUEZ REPSOL HONDA TEAM 41m07.243s

2. MIGUEL OLIVEIRA RED BULL KTM FACTORY RACING +1.610s

3. FABIO QUARTARARO MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +6.772s

4. BRAD BINDER RED BULL KTM FACTORY RACING +7.922s

5. FRANCESCO BAGNAIA DUCATI LENOVO TEAM +8.591s

6. JACK MILLER DUCATI LENOVO TEAM +9.086s

7. ALEIX ESPARGARO APRILIA RACING TEAM GRESINI +9.371s

8. JOHANN ZARCO PRAMAC RACING +11.439s

9. JOAN MIR TEAM SUZUKI ECSTAR +11.625s

10. POL ESPARGARO REPSOL HONDA TEAM +14.769s

11. ALEX RINS TEAM SUZUKI ECSTAR +16.803s

12. JORGE MARTIN PRAMAC RACING +16.915s

13. TAKAAKI NAKAGAMI LCR HONDA IDEMITSU +19.217s

14. VALENTINO ROSSI PETRONAS YAMAHA SRT +22.300s

15. LUCA MARINI SKY VR46 AVINTIA TEAM +23.615s

16. ENEA BASTIANINI AVINTIA ESPONSORAMA RACING +23.738s

17. IKER LECUONA TECH 3 KTM FACTORY RACING +23.946s

18. FRANCO MORBIDELLI PETRONAS YAMAHA SRT +24.414s

19. MAVERICK VINALES MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +24.715s

20. LORENZO SAVADORI APRILIA RACING TEAM GRESINI OUT

21. DANILO PETRUCCI TECH 3 KTM FACTORY RACING OUT

22. ALEX MARQUEZ LCR HONDA CASTROL OUT

Le neuvième Grand Prix de la saison MotoGP 2021 se tiendra le week-end prochain (25 au 27 juin) sur le mythique circuit d’Assen. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.

crédit photo : motogp.com