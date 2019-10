Marc Marquez vient d’enchainer un quatrième succès consécutif lors du Grand Prix du Japon 2019 à Motegi, seizième manche du Championnat du monde MotoGP. Au départ de la course, le champion du monde en titre s’est échangé les politesses avec le rookie et révélation de l’année, Fabio Quartararo. Mais l’Espagnol a bouclé le premier tour en tête. Il s’est ensuite lentement mais surement échappé, à coup de dixièmes.

"El Diablo" s’offre encore la deuxième place et continue d’engranger de l’expérience. A noter qu’au Japon, il vient de s’offrir le titre honorifique de débutant de l’année. En troisième position, on retrouve l’Italien Andrea Dovizioso (Ducati). Ce dernier conforte sa deuxième place au général. Après avoir bien résisté face à l’Italien, Maverick Vinales échoue finalement au pied du podium. Cal Crutchlow (LCR Honda) arrache le top 5.

Très en vue jusqu’à la mi-course et en lutte pour le podium, Franco Morbidelli (SRT Yamaha) a cédé du terrain en fin d’épreuve et termine sixième. Seulement 11e sur la grille de départ, Alex Rins (Suzuki) a fait le spectacle. Le pilote officiel Suzuki est remonté jusqu’à la septième place. Son coéquipier Joan Mir, Danilo Petrucci (Ducati) et Jack Miller (Pramac Ducati) complètent le top 10.

A noter le week-end difficile de Valentino Rossi (Yamaha). Il a chuté alors qu’il était en souffrance pour figurer dans le top 10. C’est la quatrième fois d’affilée que le "Doctor" termine au-delà du top 6. Sa pire série depuis 2012 et son passage chez Ducati. Et que dire de Jorge Lorenzo (Honda). Il a pris deux secondes au tour et conclu la course japonaise au 17e rang.

Top 10 du Championnat du monde MotoGP après le Grand Prix du Japon

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 325 points

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 215 points

3. Alex Rins (ESP/Suzuki) : 167 points

4. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 163 points

5. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) : 162 points

6. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 145 points

7. Fabio Quartararo (FRA/SRT Yamaha) 143 points

8. Jack Miller (AUS/Pramac Ducati) 119 points

9. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 102 points

10. Pol Espargaro (ESP/KTM ) 90 points

La prochaine course se tiendra du 27 octobre prochain en Australie, sur le mythique tracé de Phillip Island. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.