Son retour était attendu par KTM et tous les passionnés de MotoGP depuis presque trois ans maintenant. Dani Pedrosa sera bien présent sur la grille de départ du Grand Prix d’Autriche 2021 (6 au 8 août) au guidon de la KTM RC16.

Le petit samouraï avait mis un terme à sa carrière à la fin de la saison 2018 avant de devenir le pilote essayeur du constructeur autrichien. Depuis son arrivée, KTM a progressé de façon significative : trois victoires pour Miguel Oliveira et une pour Brad Binder ainsi que des podiums réguliers.

Le pilote espagnol va donc vivre sa première course avec une autre marque que Honda, pour qui il a roulé 13 saisons entre 2006 et 2018. Au guidon de la RCV, Pedrosa avait glané 31 victoires et signé 112 podiums dans la catégorie reine. Il est une légende vivante de ce championnat du monde MotoGP.

Dani Pedrosa : « On a fait de notre mieux étape par étape et aujourd’hui, on retrouve de l’intérêt à faire la course parce que ça donne une perspective différente par rapport à un test normal. Ma dernière course remonte à longtemps et, bien entendu, la façon d’aborder un GP est très différente de celle d’un test. Mon objectif pour le GP est de tester ce que nous avons sur la moto en situation de course. J’aimerais comprendre les besoins que peuvent avoir les pilotes pour les différentes séances ainsi que les caractéristiques techniques. De chez moi, je vois les améliorations des motos et de la compétition, mais on va faire cette wildcard pour mieux comprendre le MotoGP d’aujourd’hui, les nouvelles technologies, la façon de concourir et d’utiliser des stratégies contre les autres. C’est compliqué pour moi de parler de mes attentes après autant de temps passé sans compétition. Peut-être que tout va bien se passer, ou peut-être pas, mais on va essayer de profiter du week-end autant que possible. »

crédit photo : motogp.com