Dès les premiers tours, quatre pilotes se sont échappés avec Francesco Bagnaia (Ducati), Maverick Vinales (Aprilia), Enea Bastianini (Ducati Gresini) et Luca Marini (VR46 Ducati). A mi-course, Fabio Quartararo (Yamaha) est presque parvenu à faire la jonction mais le champion du monde n’a pas été en mesure de tenir le rythme imposé par les leaders.

La victoire s’est finalement jouée entre Bagnaia et Bastianini. Ce dernier s’est retrouvé en mesure d’attaquer dans le dernier tour mais une petite faute au freinage lui a fait perdre quelques précieux centièmes. Malgré son erreur il s’est malgré tout offert le meilleur tour en course et échoue à seulement 34 millièmes au moment de franchir la ligne. Quant à Pecco Bagnaia, il repart de son Grand Prix à domicile avec le plein de confiance. L’Italien a remporté les quatre dernières manches et revient dans la course au titre. Ducati l’emporte donc pour la quatrième fois de suite, une première dans son Histoire en MotoGP.

Maverick Vinales, longtemps en lice pour la victoire, se classe 3e du Grand Prix de Saint-Marin. C’est son troisième podium en quatre courses. Luca Marini complète le top 4. Au classement provisoire, Fabio Quartararo (5e) compte 30 points d’avance sur Francesco Bagnaia, qui s’empare de la deuxième place aux dépens d’Aleix Espargaro (Aprilia), sixième à l’arrivée.

Ce fut l’hécatombe à Misano, avec beaucoup de chutes avant la fin du troisième tour : Franco Morbidelli (Yamaha), Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), le poleman Jack Miller (Ducati), Marco Bezzechi (VR46 Ducati) sont partis à la faute. Il y a également eu un accrochage dans le premier virage entre Johann Zarco (Pramac Ducati) et Brad Binder (KTM). Le Français a été percuté par le pilote KTM, entrainant dans sa chute, Michele Pirro (Ducati) et Pol Espargaro (Honda).

Le Grand Prix de Misano 2022 marque aussi la fin d’une ère. Andréa Dovizioso (Yamaha) a disputé le dernier Grand Prix de sa carrière où il s’est classé au 12e rang. Au total, il est monté 24 fois sur la plus haute marche du podium (15 victoires en MotoGP, 4 victoires en 250 cm3 et 5 victoires en 125 cm3). Un grand pilote, #GrazieDovi !

Classement du Grand Prix de Saint-Marin 2022 (Misano)

1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 41m43.199s

2. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP +0.034s

3. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +4.412s

4. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +5.283s

5. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +5.771s

6. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING +10.230s

7. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR +12.496s

8. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +14.661s

9. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING +17.732s

10. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA +21.986s

11. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +23.685s

12. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEA +29.276s

13. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING +30.433s

14. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM +31.768s

15. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +32.547s

16. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +41.857s

17. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +50.559s

18. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM +53.371s

19. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING +56.613s

20. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP +57.304s

21. 🇯🇵 KAZUKI WATANABE

TEAM SUZUKI ECSTAR

+ 1tour

22. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP OUT

23. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING OUT

24. 🇮🇹 MICHELE PIRRO

DUCATI LENOVO TEAM OUT

25. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM OUT

Le prochain Grand Prix du Championnat du monde MotoGP 2022 se tiendra en Espagne (Aragon) le 18 septembre prochain. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats.

photo : motogp.com