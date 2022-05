Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix d’Italie disputé sur le circuit du Mugello en Toscane. l’Italien devance le Français Fabio Quartararo (Yamaha). Ce dernier a réalisé une course incroyable en partant de la sixième place sur la grille de départ. ’El Diablo’ a su faire face à l’armada Ducati. Ce résultat lui permet d’accentuer son avance en tête du classement général. Aleix Espargaro, troisième du Grand Prix confirme sa bonne forme mais aussi celle l’Aprilia RS-GP. C’est son quatrième podium de la saison, le troisième consécutif. S’il continue comme sur cette lancée, il pourrait sérieusement s’affirmer comme un prétendant au titre.

Le deuxième français engagé en MotoGP, Johann Zarco (Pramac Ducati), s’est lui aussi mis en valeur sur le magnifique circuit toscan. Le double champion Moto2 (2015-2016) se classe quatrième. Mais la vraie perf du jour est à mettre au crédit de Marco Bezzechi, pilote de l’équipe VR 46 Racing Team, dont Valentino Rossi est le propriétaire. Pour son huitième départ en MotoGP, le débutant a mené le premier tiers de la course avant de céder face aux cadors de la catégorie. A noter la chute d’Enea Bastianini (Gresini Ducati), l’autre homme fort de cette première partie de championnat.

Classement du Grand Prix d’Italie MotoGP 2022

1. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 41m18.923s

2. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +0.635s

3. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING +1.983s

4. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING +2.590s

5. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +3.067s

6. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +3.875s

7. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +4.067s

8. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA +10.944s

9. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +11.256s

10. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM +11.800s

11. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP +12.916s

12. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +12.917s

13. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING +17.240s

14. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA +17.568s

15. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM +17.687s

16. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +20.265s

17. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP +20.296s

18. 🇮🇹 MICHELE PIRRO

ARUBA.IT RACING +21.305s

19. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING +30.548s

20. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +31.101s

21. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING +42.723s

22. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING TEAM GRESINI +42.823s

23. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP OUT

24. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR OUT

25. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR OUT

26. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM OUT

Classement du Championnat du monde après le Grand Prix d’Italie 2022 disputé sur le circuit du Mugello

1. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 122

2. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING 114

3. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP 94

4. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM 81

5. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING 75

6. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR 69

7. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING 65

8. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM 63

9. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM 60

10. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR 56

11. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING 50

12. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM 40

13. 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI

LCR HONDA 38

14. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING 37

15. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING 31

16. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM 31

17. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM 30

18. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA 20

19. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP 19

20. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP 8

21. 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 8

22. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM 6

23. 🇦🇺 REMY GARDNER

TECH 3 KTM FACTORY RACING 3

24. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING 0

25. 🇮🇹 MICHELE PIRRO

ARUBA.IT RACING 0

26. 🇩🇪 STEFAN BRADL

REPSOL HONDA TEAM 0

27. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI

APRILIA RACING 0

Le prochain Grand Prix du Championnat du monde MotoGP 2022 se tiendra en Espagne à l’occasion du Grand Prix de Catalogne (3 au 5 juin).