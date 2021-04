Heureuse Raquel : native de la même région que le pilote espagnol Maverick Vinales, elle a convolé avec lui en justes noces cet hiver, durant l’intersaison. Et c’est un Vinales requinqué qui a fait son apparition au Qatar, pliant une course que l’on aurait pu croire taillée pour les Ducati.

Légende urbaine ?

Une vieille légende urbaine dit qu’un pilote, quand il devient père de famille, perd une seconde par tour et par enfant ! Maverick Vinales aura bientôt l’occasion de nous prouver le contraire. En effet, le couple attend une petite fille dans le courant de cette année. Et le prénom ne manque pas de surprendre : ce sera Valentina.

Pour le pilote espagnol, il ne pouvait en être autrement :

« Valentino Rossi est une légende en MotoGP, mais faut pas non plus le surestimer, car en réalité il ne m’a pas appris grand chose et des fois, il a des trajectoires toutes chelou", aurait déclaré le pilote espagnol. "Par contre, sans lui, je ne ferais pas aussi bien la Pasta al dente ! Pour le remercier, ma fille s’appellera Valentina et ce sera lui le parrain »

Ah, le MotoGP, une grande famille !