Après la refonte majeure (look, ergonomie, moteur) de la gamme Street Triple l’année dernière avec les modèles 765 R, RS et Moto2, quelle n’a pas été notre surprise de ne plus voir de Street compatible avec le permis A2. En effet, la Street Triple 660 S éjectée du catalogue, laissait seul son alter ego roadster, la Triumph Trident 660.

Mais le constructeur britannique corrige le tir, sans doute après de nombreuses demandes. La Triumph Street Triple 765 R sera bel et bien compatible avec le permis A2. Passé à une puissance de 95 ch (120 ch sur la version standard), le vigoureux 3 cylindres de 765 cm3 pourra être bridé à 47,5 ch dès le mois de septembre.

Cette version A2 perd cependant du couple au change, en passant de 80 Nm à 70,5Nm (64,5 Nm lorsqu’elle est bridée A2). Mais qu’importe. La Street Triple 765 R reste une excellente machine que les débutants se réjouiront d’apprivoiser.

« Il y a beaucoup de nouveaux conducteurs impatients de monter sur une moto sportive avec un style agressif et des composants de haute précision, explique Paul Stroud, directeur commercial de Triumph. Maintenant, ils n’ont plus besoin d’attendre. Cette variante de la Street Triple 765 R est un bel atout qui complète notre gamme A2, apportant performance, style et maniabilité, sans oublier le son caractéristique du 3 cylindres. »

La Triumph Street Triple 765 R A2, disponible en blanc ou en orange, est annoncée au prix 10 495 euros.