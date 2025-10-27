La Kawasaki KLE500 fait son retour ! Après un teasing au salon de Milan l’année dernière, la firme japonaise officialise son nouveau trail.

La Kawasaki KLE500 en teasing à l’EICMA 2024

Annoncée comme accessible et polyvalente comme le fût son ancêtre, elle devrait convaincre les aventuriers en herbe comme les routards aguerris. D’autant plus que son look de baroudeuse de rallye raid est, disons-le, plutôt réussi. De quoi faire trembler les CFMoto 450 MT et Royal Enfield Himalayan 450 !

Cette nouvelle KLE500 est propulsée par le bicylindre en ligne de 451 cm3 des Z500, Ninja 500 et Eliminator 500. Nativement A2, il développe 45,4 ch et 42,6 Nm de couple. Il est intégré dans un cadre tubulaire en acier, lié au sol par des jantes à rayons de 21 et 17 pouces, chaussées par des pneus IRC GP-410. Le réservoir offre 16 litres de contenance.

Les suspensions sont signées KYB, avec une fourche inversée de 43 mm à cartouche débattant sur 210 mm et un amortisseur arrière Uni-Trak débattant sur 200 mm. Le freinage se compose d’un disque de 300 mm à l’avant et d’un disque de 230 mm à l’arrière. Et comme le veut la coutume sur ce type de machine, l’ABS est désactivable à l’arrière. La moto se veut ergonomique (selle, guidon, repose-pieds), avec une bulle réglable.

Elle sera également déclinée en version SE (écran TFT, protège-mains, sabot moteur, bulle haute). La version standard quant à elle, sera livrée "nue" avec un écran LCD en lieu et place du TFT.

On attend désormais son tarif et sa date de commercialisation. Patience, l’EICMA 2025 arrive, et on y sera !