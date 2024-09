Après la très appréciée Z650, puis la Z400, plus légère (et plus fun ?), Kawasaki complète sa gamme avec une nouvelle de Z de 451 cm3, la Z500. En France, il sera désormais possible d’acquérir l’un des 400 exemplaires de la "Sugomi Edition".

Pour rappel, "Sugomi" est le nom donné au style esthétique lancé par Kawasaki en 2014 avec la Z1000. Tous les roadsters de la marque - hormis les néo rétro - ont adopté ce style depuis lors. D’origine japonaise, le mot “Sugomi” « décrit une intense aura ou énergie dégagée par une personne ou un objet. Quelqu’un ou quelque chose empreint de l’esprit “Sugomi” inspire la crainte, laisse une impression indélébile, est intimidant de par sa stature ou ses capacités et impose le respect le plus total. »

Identique à la Kawasaki Z500 SE (écran TFT et sabot moteur de série), la version "Sugomi" adopte une livrée spécifique, dans l’optique de magnifier les formes agressives, pour ne pas dire "Sugomi-esques" de la machine. On retrouve même l’idéogramme "Sugomi" sur le réservoir et la tête de fourche.

La Kawasaki Z500 Sugomi Edition sera disponible fin septembre au prix de 6799 euros, soit 450 euros de plus que la Z500 SE.

Kawasaki Z500 SE / Sugomi Edition 2024 - Fiche technique

Moteur :

Bicylindre parallèle, 4 temps, à refroidissement liquide, Double ACT, 8 soupapes, 451 cm³

Puissance : 45,4 ch à 9000 tr/min

Couple : 42,6 Nm

Transmission :

Boite de vitesse : 6 rapports

Transmssion finale : chaîne

Embrayage : multidisques à bain d’huile

Partie cycle :

Frein avant : disque de 310 mm, étrier double piston

Frein arrière : disque de 220 mm, étrier double piston

Suspension avant : Fourche télescopique de 41 mm, 120 mm de débattement

Suspension,arrière : amortisseur à gaz, précharge réglable, 130 mm de débattement

Cadre : acier en treillis

Pneu avant : 110/70R17M/C 54H

Pneu arrière : 150/60R17M/C 66H

Dimensions et poids :

Longueur : 1995 mm

Largeur : 730 mm

Hauteur : 1120 mm

Empattement : 1375 mm

Garde au sol : 145 mm

Capacité de carburant : 14 litres

Hauteur de selle : 785 mm

Poids tous pleins faits : 172 kg

Prix : 6799 euros