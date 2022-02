La place des femmes, sur une moto, c’est à l’arrière. Et à la maison, c’est dans la cuisine ! Non, Motomag n’est pas gangréné par un machisme remontant au paléotithique. C’est même le contraire : notre jeune journaliste en alternance, Nadège, vient vous présenter le fruit de son travail, avec une nouvelle série de podcasts très justement intitulée : "je ne suis pas ta passagère".

Chaque dimanche, à 9 heures

Pour les découvrir en exclusivité, quoi de mieux que de laisser le son vous accompagner à l’heure du café-croissant dominical ? En effet, chaque dimanche à 9 heures, sur notre chaine Youtube, Nadège vous présentera un nouveau podcast, que vous pourrez ensuite retrouver en fichier son sur notre site web ainsi que sur une plateforme d’écoute (pour ces infos-là, on y travaille...) et vous pourrez déguster ces podcasts au moment et à l’heure qui vous convient.

Parce que non, la place des femmes, sur une moto, ce n’est pas qu’à l’arrière, saluons l’arrivée de "Je ne suis pas ta passagère", le nouveau podcast Motomag préparé par Nadège !