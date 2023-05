On le connait pour ses émissions de radio libre (notamment sur Skyrock et Oui FM dans les années 90), sa voix chaude et grave à la fois, et sa capacité à remettre les auditeurs à leur place au besoin. Mais Maurice est aussi un immense passionné de moto, le genre qui vit sa passion à 300 km/h et qui ne s’occupe pas de la bien-pensance du moment. Dans ce nouveau podcast Moto Magazine, Maurice nous raconte d’où lui vient cette intense passion de la moto.