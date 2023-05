François Bestel est non seulement patron pour la France de la marque américaine de motos électriques Zero Motorcycles, mais il est aussi un spécialiste reconnu de Moto Guzzi. Depuis l’âge de 15 ans et un premier deux-roues, un Peugeot 103 MVL orange “DDE” récupérée et remontée par son père, sa passion est multiple, profonde. Il nous raconte tout cela dans ce nouveau podcast Motomag.