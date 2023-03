Il est patron de Triumph France, il fut patron de Honda France, de Harley-Davidson France, et il a même bossé au siège de Harley à Milwaukee. Mais avant tout, en plus de ce parcours intensément riche, Jean-Luc Mars est un vrai passionné de moto. Dans le second épisode de notre podcast, il nous raconte d’où lui vient cette passion de la moto.