Depuis 2024, la gamme Scout - hormis la Scout Sixty - est mue par le récent V-Twin Speedplus de 1250 cm³ (94 ch, 108 Nm), fédérant les Scout Classic, Bobber, Sport, Super et 101. Pour 2026, Indian complète sa gamme avec les Sport Scout Sixty et Sport Scout RT, deux variantes inédites.

Indian Sport Scout Sixty : l’entrée de gamme coursifiée

La Scout Sixty, plébiscitée pour son rapport qualité-prix, son look, ses performances et sa compatibilité avec le permis A2, fait peau neuve pour 2026 avec une déclinaison "Sport". Cela se traduit par une tête de fourche coiffant son phare rond (façon Indian Sport Chief) et un guidon Mini Ape avec réhausses intégrées.

Contrairement aux autres Scout, elle est motorisée par le V-Twin de 999 cm3 et ses 5 vitesses. Il offre 85 ch et 87 Nm de couple.

La selle monoplace gagne en confort et la position de conduite se veut plus sportive. Sa nouvelle roue avant de 19 pouces, couplée à sa hauteur de selle basse (654 mm) devrait favoriser sa maniabilité et son accessibilité.

L’Indian Sport Scout Sixty, 3ème itération de la Sixty avec les Classic et Bobber, sera commercialisée courant 2026 au prix de 14 690 euros.

Indian Sport Scout RT : l’entrée de gamme touring

La Sport Scout RT marque l’arrivée d’une variante touring dans la famille Scout. Elle mixe le style "cruiser sportif" de la Sport Scout Sixty, en ajoutant des sacoches latérales rigides de 37 litres chacune et une réhausse de guidon culminant à 152 mm.

Le poids grimpe à 249 kg à sec (240 kg sur la Sport Scout Sixty), mais la moto s’agrémente, comme la Sport Sixty, d’une roue de 19 pouces et d’une tête de fourche avec bulle teintée.

L’Indian Sport Scout RT sera disponible courant 2026 à partir de 18 690 euros.

Indian Sport Scout Sixty et RT 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : V-Twin de 999 cm3 SpeedPlus (Sport Scout Sixty) / V-Twin de 1250 cm3 SpeedPlus (Sport Scout RT)

Refroidissement : liquide

Puissance : 85 ch (Sport Scourt Sixty) / 94 ch à 7250 tr/min (Sport Scout RT)

Couple : 87 Nm à 6.200 tr/min (Sport Scout Sixty) / 108 Nm à 6300 tr/min (Sport Scout RT)

Boite de vitesses : 5 rapports (Sport Scout Sixty) / 6 rapports (Sport Scout RT)

Transmission finale : courroie

Partie cycle :

Cadre : Cadre en acier tubulaire

Suspension avant : fourche télescopique de 41 mm, débattement 120 mm

Suspension arrière : double amortisseur réglable, débattement 76 mm

Frein avant : Simple disque flottant de 298 mm, étrier double piston, ABS

Frein arrière : Simple disque de 298 mm, étrier simple piston, ABS

Pneu avant : Metzeler Cruisetec 130/90 B19 61H

Pneu arrière : Metzeler Cruisetec 150/80 B16 77H

Dimensions et poids :

Longueur : 2206 mm

Empattement : 1562 mm

Hauteur de selle : 654 mm (Sport Scout Sixty) / 680 mm (Sport Scout RT)

Garde au sol : 113 mm

Angle de chasse : 29°

Chasse : 122,9 mm

Poids : 240 kg à sec, 249 kg en ordre de marche (Sport Scout Sixty) / 248 kg à sec, 257 kg en ordre de marche (Sport Scout RT)

Réservoir : 13 litres

Prix : 14 690 euros (Sport Scout Sixty) / 18 690 euros (Sport Scout RT)