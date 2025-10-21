29 nouveautés ! C’est ce que prévoit Triumph en 2026. Pour faire suite aux sorties des nouvelles Speed Twin 900, 1200 et1200 RS, la firme britannique embraye avec le renouvellement de sa collection emblématique, à savoir les Modern Classics.

Triumph Scrambler 900 2026

La Triumph Scrambler 900 est sans doute la moto qui évolue le plus en 2026. Outre un look redessinné, le châssis est optimisé en adoptant un bras oscillant en aluminium couplé à un nouvel amortisseur Showa réglable. De même pour le cadre en acier revu et les jantes allégées en aluminium, chaussées par des pneus mixtes Metzeler Tourance. Coté techno, le Scrambler gagne un ABS et un contrôle de traction sensibles à l’inclinaison.

Cette nouvelle configuration devrait améliorer la maniabilité et l’agilité de la machine, notamment dans les virages. Le poids annoncé est de 221 kg, soit 2 kilos de moins que le millésime 2025.

On retrouve le bicylindre Bonneville cubant à 900 cm3, cadencé par 65 ch à 7 250 tr/min (47,5 ch en version A2) et 80 Nm de couple à 3 250 tr/min. De quoi avoir des relances vigoureuses sous la poignée et ce, dans toutes les situations !

La nouvelle Triumph Scrambler 900 débarquera dans les concessions en mars 2026 au prix de 11 995 euros.

Triumph Scrambler 1200 XE 2026

Le Scrambler 1200 XE, propulsé par le gros twin de 1200 cm3 développant 89 ch à 7 300 tr/min et 110 Nm à 4 500 tr/min, troque ses amortisseurs arrières Showa par du haut de gamme signé Öhlins.

Deux livrées inédites (khaki/blanc et argent/noir) avec liserés dorés sur le réservoir complètent la garde robe de la moto.

Elle déboulera sur nos routes en décembre 2025 au prix de 17 195 euros.

Triumph Bonneville T100, T120 et T120 Black 2026

Les nouvelles éditions des légendaires Bonneville se parent d’un nouvel éclairage LED, d’un port USB-C au guidon, d’un ABS sur l’angle et d’un contrôle de traction sensible à l’inclinaison. La Bonneville T100 gagne deux modes de conduite et un régulateur de vitesse (option sur la T100, de série sur les T120).

Autre nouveauté importante pour la famille Bonnie : la compatibilité de la Bonneville T120 2026 avec le permis A2 ! De quoi laisser plus de choix aux jeunes motard(e)s - si les finances suivent - une fois le sésame en poche.

Les nouvelles Triumph Bonneville T100 et T120 seront disponibles en février 2026 au prix de 11 695 euros (T100) et 14 595 euros (T120 et T120 Black).

Triumph Bonneville Bobber 2026

La version Bobber de la Bonnie s’offre un relooking avec un nouveau réservoir de 14 litres, une nouvelle selle plus large et des jantes allégées en aluminium. Comme les T100 et T120, elle gagne un ABS et un contrôle de traction en courbe, un port USB-C, un nouveau phare LED et une compatibilité avec le permis A2.

La nouvelle Triumph Bonneville Bobber débarquera en décembre 2025 à partir de 16 695 euros.

Triumph Speedmaster 2026

Le gros custom / cruiser classieux de la gamme, proche de la Bonneville Bobber, hérite de toutes les améliorations de celle-ci, à savoir un réservoir de 14 litres redessiné, une nouvelle selle biplace plus confortable, un kit de bridage A2 et des nouvelles fonctionnalités ABS et antipatinages. Seule variante inédite par rapport à ses soeurs : un guidon droit pour une position de conduite plus naturelle.

La Triumph Speedmaster 2026 sera disponible en concession au mois de décembre 2025 au prix de 16 695 euros.