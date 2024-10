Triumph présente sa Speed Twin 900 2025

Triumph continue de présenter ses millésimes 2025 au compte-goutte, et c’est encore la gamme Modern Classics qui est concernée. En effet, la Speed Twin 1200 2025 et sa déclinaison RS est maintenant suivie par la Speed Twin 900 2025 (anciennement Street Twin 900).

Affiliée ça sa grande soeur, la 900 profite des mêmes évolutions esthétiques avec un réservoir, des carters moteur et un silencieux redessinés, sans oublier la nouvelle selle. D’une hauteur de 780 mm, celle-ci a été revue pour favoriser le confort pieds à terre et améliorer la position de conduite.

Le cadre en acier tubulaire, associé à un bras oscillant en aluminium allégé, est suspendu par des amortisseurs à réservoirs séparés et une fourche Marzocchi, entièrement réglables. Le freinage avant est assuré par un plus gros disque (320 mm), pincé par un étrier radial 4 pistons signé Triumph. Coté liaison au sol, les jantes sont désormais chaussées par des pneus Michelin Road Classic.

D’un point de vue techno, outre ses deux modes moteur traditionnels (Road et Rain), la moto adopte un ABS et un contrôle de traction sur l’angle, comme sur la Speed Twin 1200. Nouveaux compteurs combinant LCD et TFT connectés et port USB-C de série font aussi partie des dotations.

La Triumph Speed Twin 900 2025 débarquera en concession en février 2025 au prix de 9995 euros, soit 100 euros de plus que la Speed Twin 2024. Elle sera disponible dans plusieurs livrées distinctes, à savoir un mix de blanc/bleu/orange, de noir/gris et de rouge/argent.