Lancée il y a quelques années, la gamme TFC (Triumph Factory Custom) est une famille plutôt luxueuse du constructeur britannique. Initiée par les Thruxton TFC et Rocket III TFC, la Bonneville Bobber TFC fait son retour pour 2025, limitée à 750 exemplaires.

Coloris noirs, dorés et liserés peints à la main résument l’esprit de cette belle collection. Les caches latéraux en carbone, les silencieux akrapovic avec caches en carbone et les guidons bracelets apportent une touche de style à cette version.

Plus rigoureuse, la partie cycle de la Triumph Bonneville Bobber TFC se compose de suspensions Öhlins et d’un freinage Brembo M50 4 pistons, avec étriers radiaux et maitre-cylindre MCS. L’ensemble fait perdre 5 kg par rapport à la Bonneville Bobber standard.

On retrouve le gros bicylindre de 1200 cm3, développant 78 ch à 6000 tr/min et 106 Nm à 3750 tr/min. Les mêmes performances que le modèle de base, avec des réglages moteur offrant un poil plus de performances à bas régime, notamment en mode Sport.

La Triumph Bonneville Bobber TFC 2025 sera proposée au prix de 20 595 euros au mois de mars 2025.