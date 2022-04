Pendant quelques décennies, le Sportster a nourri le mythe Harley-Davidson. Au tournant des années 90, ce fut d’ailleurs la première Harley-Davidson à être tarifée sous la barre psychologique des 50 000 francs, ce qui autorisa le mythe à se démocratiser.

Démocratisation : ce n’est pas ce qu’a fait, nécessairement, la toute dernière génération de Sportster, le 1250 S, avec son tarif à la lisière des 16000 €, son moteur Revolution Max de 121 chevaux et son look très badass, mais plus tellement dans la lignée des anciens Sportster. Est-ce que la clientèle traditionnelle des ’48 ou des Nightster s’y retrouvait ? Pas si sûr !

Harley dévoile donc une nouvelle machine, toujours basée sur la génération de moteurs Revolution Max : le Nightster 975.

Harley-Davidson Nightster 975 : 90 chevaux, version A2 prévue

En optant pour une cylindrée plus raisonnable de 975 cm3 (alésage x course : 97 x 66 mm ; à comparer avec les cotes de 105 x 72,3 du bloc 1252 cm3), Harley-Davidson introduit donc un nouveau moteur dans sa gamme, baptisé en interne 975T (et doté d’un calage variable des soupapes, VVT – sur les soupapes d’admission seulement). La dénomination T est pour Torque, couple : on se souviendra un instant du projet, finalement avorté, de la 975 Bronx, qui devait voir Harley-Davidson aller croiser le fer sur le segment des roadsters turbulents, car la Bronx, à l’époque, était donnée pour 115 chevaux. Ce bloc sera donc peut-être proposé par la suite dans d’autres déclinaisons.

Nous n’en sommes pas là et nous avons hâte de découvrir son caractère : avec 90 chevaux au régime raisonnable de 7500 tr/min, et surtout 95 Nm à 5750 tr/min, il devrait être généraux et faire oublier sans mal les 60 ou 70 chevaux que sortait un ancien Sportster, et encore, en pleine furie. Encore que, côté caractère… Une version A2 sera au programme.

Côté performances, le nouveau Nightster place aussi la barre nettement plus haut, grâce à une équation imparable : puissance en hausse, certes, mais aussi et surtout poids en baisse ! Harley-Davidson annonce plus de 35 kilos d’écart entre ces deux générations de machine, ce qui devrait nous mettre le Nightster 975 autour de 215 kilos.

Et comme la firme de Milwaukee annonce un centre de gravité extrêmement bas (le réservoir de 11,7 litres est placé sous la selle, comme celui du V-Rod en son temps – le faux réservoir, en acier, renferme la boîte à air), la prise en main devrait être d’une facilité inédite (hauteur de selle : 700 mm), tout comme l’agilité en courbe.

Harley-Davidson Nightster 975 : une électronique sophistiquée

Contrairement au Sportster S 1250, le Nightster 975 s’en remet à un double combiné amortisseur à l’arrière, tandis que c’est une fourche Showa de 41 mm qui opère à l’avant. La boucle arrière de cadre est en aluminium.

Comme sans maîtrise, la puissance n’est rien, le Nightster bénéficie, outre l’ABS, bien évidemment, d’un contrôle de traction TCS et du DSCS, un contrôle de couple résiduel à la décélération. Trois modes de conduite (pluie, route et sport) sont également au programme. Ça nous change des anciens Sportster !

Un tableau de bord LCD multifonctions, d’un diamètre de 10,16 cm (4 pouces) permet de gérer l’ensemble des réglages. Bien entendu, l’éclairage est entièrement à LEDs.

Moult accessoires (bagagerie, guidons, position de conduite) seront bien évidemment au programme, afin que chacun puisse se personnaliser son propre Nightster.

Harley-Davidson Nightster 975 : dispo en mai, et côté tarif…

Vous le préférez comment, votre Nightster ? En noir (Vivid Black) ? Ou en gris (Gunship Grey) ou rouge (Redline Red) ? Dans le premier cas, il faudra être prêt à signer un chèque de 15 190 €, dans le second, ce sera 15 470 €. Et ça, en toute honnêteté, ça pique un peu ; il est loin le temps des Sportster à 10 000 € (voire 8000 au début, pour les 883), tandis que face à un Sportster S 1250, au look tranché mais plus affirmé, fort de 121 chevaux et ne demandant qu’un léger supplément (il débute à 16 350 €), le Nightster 975 est-il bien armé ? A vous de nous le dire…