En 2017 Suzuki propose, pour succéder à la GSR 750, le roadster GSX-S 750, une machine certes sportive, mais surtout polyvalente et à un prix raisonnable. Aussi profite-t-elle de modifications, sans gabegie.

Sous son habillage, la GSX-S 750 recèle le cadre et le moteur de la GSR pour contenir les coûts. Il gagne néanmoins 8 ch pour, parvenant à 114 ch.

Côté électronique, ce nouveau modèle 2017 adopte un contrôle de traction, un système de démarrage facilité (impulsion unique sur le démarreur et anti-calage). En revanche point de modes moteur pour adapter la puissance au style de conduite.

Sonorité travaillée

Conformité avec la norme Euro 4 oblige (réduction des émissions sonores et polluantes) l’échappement est étouffé. C’est par un travail sur la boîte à air que la Suzuki mue le feulement du ralenti en rugissement une fois la bête lancée. On retrouve ainsi un peu de frissons à l’accélération, auxquels concoure une transmission secondaire raccourcie. Ce qui compense la linéarité du moteur, plus démonstratif au-delà de 8 000 tr/min…

Anti-patinage muselé ?

En matière de sécurité, l’anti-patinage veille au grain mais, malgré la pluie abondante durant cet essai (on le voit sur les photos !), il ne s’est jamais déclenché grâce à l’excellente tenue des Bridgestone S21 version G conçus pour cette GSX-S. Restera à la juger sur le sec (et avec les pneus standard), sachant qu’on a déjà été satisfait par sa capacité à se balancer d’un virage à l’autre, sans jamais plonger ou renâcler.

Côté freinage, la GSR décevait. Cette fois, les nouveaux étriers radiaux à quatre pistons apportent une réponse pertinente, et ce dès l’enfoncement du levier. On aime.

Verdict

Maniable et polyvalente, cette Suzuki GSX-S 750 se montre plus cohérente que ne l’était la GSR grâce notamment à un freinage bien amélioré. De plus, sa nouvelle instrumentation et ses assistances électroniques la replacent dans la modernité.

Elle devra toutefois justifier ses 8 999 €, face aux Triumph Street Triple 765, Yamaha MT-09 et Kawasaki Z900, aux mécaniques plus récentes.

