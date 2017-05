En 2017, contraint par la norme Euro 4, Piaggio dote son scooter 125 best-seller, le Liberty (900 000 unités vendues à travers le monde), de deux modifications majeures : un nouveau moteur baptisé i-get et un freinage ABS de série sur la roue avant. Le tout sans majoration de prix, soit à 2 449 €. Cette offre plancher est-elle toujours aussi alléchante ?

Élégance italienne

À le regarder, fièrement posé sur son unique béquille, une centrale qu’on actionne sans effort (le Liberty ne possède pas de latérale), on a du mal a croire qu’il s’agisse d’un scooter d’entrée de gamme destiné aux marchés européen comme asiatique.

La ligne est élégante, le colorie mauve est originale et sobre, joliment rehaussé par quelques cerclages chromés et baguettes en plastique soulignant les lignes de force de la carrosserie. On trouve même une barrette de leds autour du tablier, ce qui apporte une véritable touche de style, et un peu de visibilité. Pas de doute, nous somme bien en présence d’un produit italien, donc stylé.

Pratique

Le tableau de bord analogique et numérique nous livre les informations essentielles : vitesse, heure et kilométrage. En manipulant la boite à gants, équipée d’une prise USB s’il vous plait, on constate le bon ajustement des plastiques.

La selle s’ouvre via un bouton au guidon. Cela donne accès au petit réservoir à essence de 6 litres, et à un coffre tout juste capable de recevoir un petit casque jet. Le petit porte-paquet est pré-équipé pour recevoir un top case d’un volume de 32 litres (100 € en option).

Légèreté et maniabilité

La légèreté et la maniabilité sont les premières qualités du Liberty. Les roues de 14 pouces à l’arrière et 16 pouces à l’avant apportent de la stabilité, mais aussi la possibilité d’utiliser un vrai antivol en U ou une chaîne à travers les bâtons espacés.

La position de conduite peut être déconcertante au premier abord. L’assise est haute et le guidon bas, proche du buste. Un pare-brise est le bienvenu. Piaggio en propose en option : 118 € pour un petit modèle et 178 € pour un grand, qui pourrait être pénalisant à pleine vitesse à cause de la prise au vent.

Pratique, le plancher plat donne une certaine liberté de mouvement aux jambes, mais surtout un emplacement de chargement supplémentaire.

Usage urbain, évidemment

Le moteur i-get du scooter Liberty est conçu pour un usage urbain. Les démarrages sont francs et rapides et les reprises suffisantes. Ce monocylindre de 125 cm3 refroidi par air à trois soupapes est très agréable entre 0 et 60 km/h.

Couplé à une nouvelle injection bien maîtrisée, il consomme 3 litres aux 100 km et vide donc son réservoir en quelques 200 km.

La vitesse maximum se situe autour des 100 km/h compteur, mais à cette allure, les reprises ne sont plus suffisantes pour des dépassements en toute sécurité.

Confort minimum

Les suspensions ont bien du mal à protéger le pilote des imperfections de la route. Notamment la fourche, qui semble proche de celle d’un VTT et manque de résistance hydraulique. L’amortisseur arrière fait le travail en solo mais en duo, il est vite à l’agonie et le passager, malgré une large selle, demandera grâce au premier raccord de chaussée.

Verdict : bien placé en prix

Le scooter Piaggio Liberty 125 i-get est pratique et facile a vivre en ville, qu’on ne lui en demande pas plus ! Son tarif est son principal atout face à un Honda PCX ou un Yamaha D’elight. Pour 2 449 €, on a l’essentiel, avec une touche de classe Italienne en plus.