Pour sa dernière série spéciale, Vespa a puisé son inspiration dans les heures de gloire de sa longue histoire. La Sei Giorni (« 6 jours » en italien) se présente comme un hommage aux 125 éponymes qui permirent à la marque de remporter une flopée de médailles au milieu du 20e siècle. C’est en 1951 que l’équipe Squadra Corse Piaggio engagea dix Vespa au départ de la course de régularité de 6 jours de Varese. Malgré leur pédigrée sportif tout relatif, les scooters de la firme de Pontedera remportèrent 9 médailles d’or. Une gageure d’autant plus remarquable que le parcours comportait des sections off-road !

Riche héritage

La marque italienne a décidé de capitaliser sur cet héritage, une décision opportune à l’heure où la vague néo-rétro atteint son paroxysme. Vespa a donc relooké sa GTS 300 IE de 2014 pour lui donner un coup de jeune en mettant de bons gros morceaux de madeleine de Proust dans la recette. On retrouve donc sur la Sei Giorni un phare positionné sur le garde-boue et non plus au niveau du guidon. Cette série spéciale numérotée (à l’intérieur du tablier) se distingue également par son saute-vent fumé, un coloris original (proche de celui de son inspiratrice), un tableau de bord à fond clair cerclé d’un liseré alu, un guidon dépouillé de son habillage plastique et quelques touches de rouge de-ci, de-là. Le chiffre 6 apposé sur le flanc droit et le tablier constitue l’ultime raffinement pour convaincre les amoureux de la marque de signer un chèque de 5 749 € (soit 350 € de plus que la GTS 300 IE standard).

Moins sportive, plus conviviale

Par rapport à son inspiratrice, cette Sei Giorni moderne (21,2 ch, Euro 4, ABS et contrôle de traction ASR) abandonne la roue de secours sanglée derrière le tablier et la selle monoplace. Les aficionados pourront accessoiriser à l’envi leur Sei Giorni en piochant dans le catalogue constructeur qui propose porte-bagages avant et arrière, support top-case, kit latéral chromé ou encore casque Sei Giorni. Bref, tout pour se faire le total look Dolce Vita.

Vespa Sei Giorni (données constructeur)

Moteur

Type : monocylindre refroidi par eau, 4T, 4 soupapes, simple ACT

Cylindrée (al. x cse) : 278 cm3 (75 x 63 mm)

Puissance maxi : 21,2 ch à 7 750 tr/min

Couple maxi : 2,24 m.kg à 5 000 tr/min

Alim./dépollution : injection / Euro 4

Transmission

Transmission à courroie

Partie-cycle

Frein Av : 1 disque Ø 220 mm

Frein Ar : 1 disque Ø 220 mm

Pneu Av - Pneu Ar : 120/70-12 - 130/70-13

Réservoir : 8,5 litres

Poids TPF : nc

Hauteur de selle : 790 mm