Bientôt 10 ans que la GSX-S 1000, le roadster sportif sur base de GSX-R 1000, est au catalogue Suzuki ! Après une évolution esthétique notable en 2021 puis deux nouvelles déclinaisons routières (GSX-S1000 GT et GSX-S1000 GX), Suzuki fait perdurer sa saga avec un nouveau millésime.

Pas de changement esthétique ; on retrouve le look futuriste "manga" qui fait le charme de la machine. Même topo pour la partie cycle, qui conservent son cadre en aluminium, sa fourche inversée KYB de 43 mm et son freinage ABS assuré par Brembo.

En revanche, son quatre cylindres en ligne de 999 cm3 passe désormais les normes Euro 5+, grâce à une modification du système d’échappement avec l’ajout d’une seconde sonde lambda. Point de perte de puissance au change, le moulin conserve ses 152 ch à 10000 tr/min et ses 106 Nm de couple à 9250 tr/min. Il est de nouveau associé à un accélérateur ride-by-wire, un shifter, une aide au démarrage et à un embrayage assisté.

Autre modification, et pas des moindres : l’ajout d’un nouvel écran TFT de 5 pouces avec commande au guidon. Plus clair, avec un éclairage dynamique selon la luminosité environnante, il corrige le défaut des GSX-S précédentes. Il permet aussi le réglage des modes de conduite, des 5 niveaux de contrôle de traction et des diverses aides à la conduite composant le S.I.R.S (Suzuki Intelligent Ride System).

La Suzuki GSX-S 1000 2025 sera disponible en concession en novembre 2024 au prix de 13 799 euros. La principale rivale de la nouvelle Honda CB1000 Hornet ?