Constructeurs, équipementiers, motoclubs, piste MX, expositions de motos historiques... Le Salon du 2 roues de Lyon est l’événement moto français le plus complet à ce jour. Certaines firmes en profitent pour présenter leurs nouveautés exclusives.

Salon du 2 roues de Lyon : Yamaha Ténéré 700 World Raid 2022

D’abord présentée à l’EICMA 2021 en tant que prototype, la déclinaison "World Raid" de la Yamaha Ténéré 700 est exposée au Salon du 2 roues de Lyon. Conçue pour le off-road pur et dur, elle offre tout l’équipement nécessaire pour les pilotes baroudeurs.



La moto est à découvrir dans le Hall 6.2, stand 6B09

Salon du 2 roues de Lyon : Indian Pursuit et Scout Rogue 2022

La nouvelle déclinaison touring de la Challenger, l’Indian Pursuit, se dévoile au Salon du 2 roues de Lyon. Elle dispose de nombreux agréments (emports, packs électroniques) pour tailler la route et faciliter les voyages au long cours.

L’Indian Scout Rogue est aussi de la partie. Elle reçoit une tête de fourche, une selle mono-place recourbée, et sa roue avant passe de 16 à 19 pouces.



Les motos sont à découvrir dans le Hall 3.1, stand 3A07

Salon du 2 roues de Lyon : Ducati DesertX 2022

La Ducati DesertX, le tout nouveau trail sportif de la firme de Bologne, débarque au Salon du 2 roues de Lyon. Motorisée par le Testastretta de 937 cm3 équipant les Monster 950, SuperSport 950, Hypermotard 950, elle semble être l’alternative parfaite au gros trail techno qu’est la Multistrada V4.

La moto est à découvrir dans le Hall 6.3.A, stand 6B63

Salon du 2 roues de Lyon : gamme Harley Davidson 117 2022

Hormis la Low Rider ST, les nouvelles Harley-Davidson et leurs nouveaux V-twin de 1917 cm3 (Milwaukee-Height 117) sont présentes au salon du 2 roues de Lyon : Street Glide ST, Road Glide ST et Low Rider S. L’occasion rêvée de découvrir le nouveau moteur de la firme américaine.



Les motos sont à retrouver dans le Hall 4.1, stand 4B26

Salon du 2 roues de Lyon : Royal Enfield Classic 350 et Moto Morini X-Cape 650 2022

Sur les stands de la SIMA, la superbe Royal Enfield Classic 350 se dévoile enfin sur le territoire français. Du coté de Moto Morini, la X-Cape 650 y pose également ses roues.



Les motos sont à retrouver dans le Hall 4.2, stand 4D37 (Royal Enfield) et stand 4D29 (Moto Morini)

Salon du 2 roues de Lyon : Brixton Cromwell 1200

Brixton inaugure la présentation de sa Cromwell 1200 au Salon du 2 roues de Lyon ! Première grosse cylindrée de la firme, elle est sensée concurrencer la Triumph Bonneville T120 en s’affichant au tarif avantageux de 9999 euros.



La moto est à découvrir dans le Hall 3.1, stand 3B09

Salon du 2 roues de Lyon : la gamme CFMoto

L’ensemble de la gamme CFMoto est à retrouver sur le stand de GD France : CL-X 700 (Heritage et Sport), GT (400, 650), NK (300, 400 et 650) et MT 650.



Les motos sont à retrouver dans le Hall 4.1, stand 4B17

Crédit photos : Salon du 2 Roues de Lyon, Yamaha, Indian, CFMoto