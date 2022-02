Le catalogue des grosses routières Indian s’agrandit avec la Pursuit. Rien d’étonnant de constater que cette nouvelle déclinaison touring s’appuie sur l’Indian Challenger, déjà orientée voyage au long cours. Une rivale de taille pour la future Harley-Davidson Road Glide ST ?

La moto complète le catalogue aux cotés de l’imposante Roadmaster. Tandis que celle-ci est motorisée par le V-twin "Thunderstroke" de 1890 cm3 refroidi par air, la Pursuit est propulsée par le bycilindre "Powerplus" refroidi par liquide de la Challenger. Le gros twin de 1768 cm3 développe 121 ch pour 178 Nm de couple.

La moto reçoit une IMU avec 3 modes de pilotages (Rain, Road et Sport) agissant sur le couple, le contrôle de traction et l’ABS en virage.

Indian Pursuit 2022 : du confort, de la protection et de l’emport

Calibrée pour la route, la Pursuit l’est de toute évidence ! L’américaine s’agrémente d’une protection optimale (bulle réglable et carénages inférieurs), en plus des aérations ajustables caractérisant la Challenger. L’emport est lui aussi enrichit, en témoigne son gros coffre avec dossier passager surmontant les deux valises latérales. L’ensemble offre 133 litres de contenance.

Coté équipements de série, la Pursuit s’équipe de poignées chauffantes, d’une selle chauffante, de deux phares latéraux à leds et d’un amortisseur arrière désormais réglable électroniquement en précharge. À son bord, on retrouve un écran tactile TFT de 7 pouces, offrant des fonctionnalités GPS et une compatibilité smartphone, intercoms et Apple CarPlay.

Enfin, coté freinage et pneumatiques, la Pursuit hérite à nouveau de la Challenger : elle reçoit des étriers Brembo radiaux à 4 pistons et se voit chaussée de pneus Metzeler Cruisetec.

Disponible dès le mois de mai 2022 en concession aux alentours de 34750 euros, l’Indian Pursuit se déclinera en plusieurs coloris et deux finitions spéciales : on retrouvera les versions bien connues "Dark Horse", habillée de son fameux noir mat, et "Limited", portant quelques touches de chrome.