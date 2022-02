Dans la famille Indian Scout, il y a la version standard et la déclinaison Bobber. À cela s’ajoute la Scout Rogue, plus agressive et "rebelle" esthétiquement. Elle s’enrichit d’une tête de fourche magnifiant l’aspect cruiser de la moto et d’une selle mono-place légèrement recourbée, sensée améliorer le maintien de l’assise.

Les possesseurs d’Indian Scout ne sont pas oubliés, puisque ces modifications sont désormais disponibles en option sur les autres versions du catalogue.

Indian Scout Rogue 2022 : de 16 à 19

Si coté moteur la moto ne change pas - un V-twin de 1133 cm3 développant 94 ch et 97 Nm de couple - la différence s’apprécie sur la partie cycle. La roue avant passe de 16 à 19 pouces sur le modèle Rogue. Cette modification devrait parfaire la tenue de route, la maniabilité et changer sensiblement le style de conduite.

Du coté des options, la moto pourra recevoir un compte-tour coiffé d’un indicateur lumineux - le "shiftlight" - pour optimiser les changements de rapports, d’une selle passager avec sissy bar et d’amortisseurs à bonbonnes séparées entièrement réglables.

À l’instar des autres modèles de la gamme, l’Indian Scout Rogue 2022 sera accessible aux permis A2. De quoi débuter la moto avec un cruiser de caractère... contre la "modique" somme de 15 590 €.