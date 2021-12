La Lucky Explorer de MV Agusta n’aura pas le dernier mot ! Car avec sa DesertX 950 fraichement dévoilée, Ducati entend bien également succéder à la feu Cagiva Elefant. De toute évidence, le trail sportif a la cote chez les constructeurs italiens...

Ducati DesertX 950 2022 : nouveau cadre et bicylindre en L de 937 cm3

Sans surprise, Ducati capitalise sur son Testastretta de 937 cm3 éligible au permis A2, motorisant les actuelles Monster 950, SuperSport 950, Hypermotard 950. Avec ses 110 ch pour 92 Nm de couple, le caractère sportif du moteur italien conserve toute sa verve avec la DesertX, qui se présente comme une moto polyvalente sur tout type de terrain.

En revanche, la partie cycle est inédite. Le nouveau cadre treillis en acier reçoit une fourche inversée réglable KYB de 46 mm équipée d’une roue de 21 pouces. L’arrière est suspendu par un mono-amortisseur KYB et accueille une jante de 18 pouces. La garde au sol quant à elle, atteint les 250 mm.

La boite de vitesse entièrement revue semble parée pour le tout-terrain. Si les deux premiers rapports sont raccourcis, le 6ème est allongé.

Coté freinage, la DesertX est sponso Brembo : à l’avant, deux étriers M50 monoblocs mordent un double disque de 320 mm. Le freinage arrière est assuré par un simple disque de 265 mm équipé d’un étrier à deux pistons. Enfin, l’ABS sur l’angle harmonise l’intégralité du système sur trois niveaux.

Le fin réservoir offre une contenance honorable de 21 litres, tandis que les carénages latéraux sont spécialement sculptés pour évacuer la chaleur.

La Ducati DesertX 950 pourra s’agrémenter d’un réservoir supplémentaire de 8 litres, directement relié au réservoir central. De quoi partir à l’aventure en toute sérénité !

Son poids atteint 202 kg à sec, contre 223 kg tous plein faits. Ouch ! D’autant plus que la selle culmine à 875 mm, écartant de facto certains gabarits. Toutefois, Ducati assure qu’une selle basse optionnelle corrigera le tir...

Ducati DesertX 950 2022 : une électronique de pointe

La Ducati DesertX s’enrichit de six modes de conduites (Sport, Touring, Urban, Rain, Enduro et Rally) et de quatre modes de puissances ajustables sur trois niveaux (110, 95 et 75 ch), offrant de quoi adapter la moto sur tous les fronts. L’ensemble sera configurable directement au guidon, sur l’écran TFT de 5 pouces.

Du reste, la moto reçoit pléthore d’équipements électroniques : anti-wheeling, traction control, régulateur de vitesse et shifter bidirectionnel.

La Ducati DesertX s’affichera en concession dès le mois de mai 2022 au tarif de 16290 euros.