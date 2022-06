Comme tous les vendredi soir, un "apéro avec Motomag" vous offre un épisode culture moto : nanars, histoire, rencontres, machines emblématiques... Et c’est justement cette dernière thématique qui est à l’honneur dans notre émission du jour.

Honda CB750 Four : toutes ses évolutions

La Honda CB750 Four, ou "l’an 1 de la moto" selon Axel, avait déjà eu son émission apéro dédiée. Mais quid de toutes les versions qui ont existé et perduré, y compris les déclinaisons piste ? Philippe et Axel nous détaillent toute la saga en vidéo.