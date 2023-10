Lors de la Sunday Ride Classic 2023, Philippe a rencontré Claude, un fan du pilote Olivier Jacque. Sa passion est telle qu’il a été, lui et son groupe d’associés, jusqu’à reproduire sa moto à l’identique (Yamaha YZR 500 de Grand Prix de 2002), grâce à des plans et des moules d’époque ! Le résultat d’un travail titanesque de 4 ans et demi qu’on vous propose de découvrir en vidéo.