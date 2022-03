Comme tous les vendredi soir, un "apéro avec Motomag" vous offre un épisode culture moto : machines iconiques, nanars, histoire, rencontres...

Honda CB750 Four : L’an 1 de la moto ?

En 1969, on ne parle (presque) que d’elle : la Honda CB 750 Four, un phénomène, voire une révolution pour le monde de la moto qui a mené la vie dure aux anglaises d’époque. Philippe et Axel reviennent sur son histoire en vidéo.